我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

楊紫瓊獲美電影學會博士 自嘲：媽媽終於認為有工作

記者蘇詠智／綜合報導
楊紫瓊成為美國電影學會的「榮譽藝術博士」。（取材自Instagram）
楊紫瓊成為美國電影學會的「榮譽藝術博士」。（取材自Instagram）

以矯健身手在全球影壇「打」出一片天的楊紫瓊，成為美國電影學會首位頒發「榮譽藝術博士」學位的亞洲人，她在致詞時不但自嘲：「媽媽終於覺得我是個有正當工作的成年人。」同時她也語重心長的勸勉大家不要害怕失敗：「沒有失敗的成功，那叫做幸運。」

來自馬來西亞的楊紫瓊，頂著選美皇后的頭銜進軍香港演藝圈，卻除了最早期拍的廣告和首部電影「貓頭鷹與小飛象」是嬌柔美女形象，接下來全是演打戲。雖然打出名號、成了片酬最高女星，楊紫瓊也少不了受傷、吃苦。她坦言：「當我剛開始和武行學功夫，第一課卻是教我跌倒。我以為自己被捉弄，一直問到底什麼時候會有真正的訓練，像是飛踢、迴旋踢那些，他們告訴我，如果不知道怎麼跌倒，怎麼知道如何跳起來？每一個能站上舞台的人都一定經歷過相當的失敗，相信我，這就是這一行的定律。」

楊紫瓊不久前才度過60歲生日，她雖然還在影片中有展現身手的空間，演技卻更受到注意，尤其今年叫好叫座的「媽的多重宇宙」，讓她得到好幾個影展的肯定，各方也看好明年有機會進軍奧斯卡。

楊紫瓊的母親和她感情親密。（取材自Instagram）
楊紫瓊的母親和她感情親密。（取材自Instagram）

榮獲博士的致詞中，楊紫瓊不改幽默的本色，因為英語中博士和醫生是同一個字，她笑道：「我必須要不斷跟我媽強調，我不是真的醫生，我不能開處方籤，但她可以到處去跟別人說她女兒是個博士。」

「媽的多重宇宙」兩位導演關家永（左起）、丹尼爾舒奈特為楊紫瓊獻上榮譽。（取材自I...
「媽的多重宇宙」兩位導演關家永（左起）、丹尼爾舒奈特為楊紫瓊獻上榮譽。（取材自Instagram）

克林伊斯威特、海倫米蘭、茱蒂佛斯特、昆汀塔倫提諾等過往曾獲美國電影學會頒此殊榮，這次選在著名的好萊塢中國戲院，由「媽的多重宇宙」兩位導演關家永與丹尼爾舒奈特為楊紫瓊獻上這項榮譽。

楊紫瓊 電影 媽的多重宇宙

上一則

高調出國度假 「花蝴蝶」豪宅被闖空門

下一則

李政宰搶先爆雷 「魷魚2」孔劉、李秉憲都回歸

延伸閱讀

馬思純開豪車逆向行駛、隨手扔垃圾 被北京交管罰300元

馬思純開豪車逆向行駛、隨手扔垃圾 被北京交管罰300元
楊紫瓊成美國電影學會榮譽博士 亞洲第一人

楊紫瓊成美國電影學會榮譽博士 亞洲第一人
「微博之夜」眾星槽點滿滿 集體遲到、劉亦菲造型奇葩

「微博之夜」眾星槽點滿滿 集體遲到、劉亦菲造型奇葩
古天樂流男兒淚 斥資5000萬拍「明日戰記」…票房低迷

古天樂流男兒淚 斥資5000萬拍「明日戰記」…票房低迷

熱門新聞

白嘉莉每次亮相都是全場焦點。（記者李政龍／攝影）

白嘉莉獻唱 粉絲捐百萬善款 5星飯店一住兩年終退房

2022-08-14 02:23
吳奇隆前妻馬雅舒轉變戲路演反派。（圖：愛奇藝國際站提供）

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

2022-08-11 18:54
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
古天樂(左)最近帶來新片「明日戰記」。圖／摘自微博

51歲古天樂驚現雕像臉 網友心疼猜「肉毒桿菌打太多」

2022-08-13 16:52
布魯克林貝克漢（左）與妻子妮可拉佩茲感情仍很甜蜜。圖／摘自IG

貝克漢家婆媳不和 媳婦不忍了 揭露真相

2022-08-12 15:12
好萊塢演員安海契。資料照片。（路透）

女星安海契洛杉磯車禍「腦死」家屬遵遺願決定器捐

2022-08-12 02:04

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增