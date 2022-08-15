張穎穎直播首秀翻車 網嗆「誰買誰離婚」檢舉到斷播

汪小菲新歡張穎穎直播帶貨，場面尷尬。（取材自微博）

女星大S （徐熙媛 ）前夫、富商汪小菲 被爆出軌女星張穎穎，上月更傳出「十指交扣」照認愛，引起熱議。日前張穎穎獻出直播帶貨處女秀，但她被貼上「小三」標籤，留言區罵聲一片，助理被罵到不敢出鏡，網友還狂刷「誰買誰離婚」。張穎穎直播到一半中途關播，原來是網友氣到向平台舉報，兩次中斷直播，她尷尬表示因為網路問題所以斷播，最後才勉強播完。

張穎穎多次被拍到和汪小菲親密出遊，小三形象深植人心，她日前露臉直播帶貨，雖然觀看直播的人數不少，但留言幾乎都是在攻擊她。不過張穎穎仍神色自若介紹商品，可惜直播了好幾個小時，銷量仍未破百，買氣慘淡；網友還團結一致，以「第三者敗壞社會價值觀」為由向平台舉報，導致張穎穎直播過程中兩次斷播，徹底翻車。

不過張穎穎內心素質十分強大，先前汪小菲媽媽張蘭曾暗諷她是臭蟲，有網友在底下留言問她「賣不賣殺蟲劑」，她留言回「本來是要賣的，掛不上鏈結」。而直播被斷播，張穎穎立刻發影片澄清是網路問題，但網友發現她帶貨的產品全都已下架，還有人爆料，根本就沒有品牌找她合作，懷疑她賣的其實是假貨。