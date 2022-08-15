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劉嘉玲親密挽關之琳合照 世紀破冰後再同框

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲(左)挽著關之琳的融洽合照，掀起網友熱議。（取材自微博）
劉嘉玲(左)挽著關之琳的融洽合照，掀起網友熱議。（取材自微博）

劉嘉玲與關之琳同為香港80年代長紅至今的影星，姐妹情長達20多年；不過據傳劉嘉玲2015年與關之琳前夫陳泰銘一起登山後，雙姝產生嫌隙，形同陌路。不過近日兩人雙雙參加好友生日派對，大合照中可見劉嘉玲挽著關之琳，看起來感情融洽，堪稱「世紀破冰」。

劉嘉玲、關之琳日前出席好友丁子高的43歲生日派對，丁在Instagram曬出一群人的合照，只見劉嘉玲站在關之琳身邊，一隻手挽著對方，另一隻放在肩上，動作親暱。同場還有上山詩鈉、顧紀筠，以及李丞責、劉倩婷夫婦等名人。

事實上，據港媒報導，早在7月25日，劉嘉玲和關之琳就約了曾志偉、余安安與上山詩鈉等好友相聚，可見兩人私下就經常聚會，和好如初。

當年劉嘉玲和陳泰銘一起登山的消息傳出後，關之琳曾不滿地公開表示：「他們有沒有想過別人的感受。」而劉嘉玲受訪則說：「我根本不知道她離婚了沒，這樣就不是朋友了啊？」從此兩人關係決裂，形同陌路5年。直到2020年，劉嘉玲與關之琳一同出席公開活動，劉嘉玲在IG大方曬出兩人合照，又在限時動態Po了關之琳的獨照，並標註對方，上演世紀大和解。

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