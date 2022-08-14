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張新成被疑穿屁墊 曬深蹲健身動圖闢謠

娛樂新聞組／綜合報導
張新成拍攝新片海報花絮曝光，起被質疑使用屁墊。他PO出深蹲動圖闢謠。（取材自微博）
張新成拍攝新片海報花絮曝光，起被質疑使用屁墊。他PO出深蹲動圖闢謠。（取材自微博）

張新成拍攝新片「這麼多年」海報花絮近日曝光，褲子因異常隆起引發熱議，不少網友指張新成疑似使用了屁墊。隨後，張新成曬出練習深蹲的動圖，以此澄清自己使用屁墊的傳聞。

張新成拍攝新片海報花絮曝光，起被質疑使用屁墊。他PO出深蹲動圖闢謠。（取材自微博...
張新成拍攝新片海報花絮曝光，起被質疑使用屁墊。他PO出深蹲動圖闢謠。（取材自微博）

網易娛樂報導，8月13日，張新成曬出練習深蹲的動圖，並發文稱：「是我蹲得不夠深嗎？？！哈克深蹲終究是輸給了哈爾濱的風」，以此澄清自己使用屁墊的傳聞。

張新成的經紀公司天娛傳媒也曬出了一組張新成的健身動圖，並敦促傳播不實消息的用戶刪除相關消息，「公司已完成證據保全工作，保留通過司法途徑維護自身合法權益的權利」。

張新成（左）拍攝新片海報花絮曝光，被質疑使用屁墊。他PO出深蹲動圖闢謠。（取材自...
張新成（左）拍攝新片海報花絮曝光，被質疑使用屁墊。他PO出深蹲動圖闢謠。（取材自微博）

照片中的張新成肌肉發達身材健碩，針對背部、手臂、臀腿都有所訓練。對此，網友們紛紛表示此次熱搜事件非常搞笑，也有網友表示這應該就是風太大導致的。

張新成近來有不少作品和觀眾見面，此前剛播完的「迴廊亭」、「天才基本法」，以及此次引發熱議的電影「這麼多年」，該電影還未上映。

張新成曾出演八月長安同名小說改編的青春校園網路劇「你好，舊時光」，在劇中飾演英俊帥氣、性格開朗且有責任及擔當的男主角林楊，並因此為大眾所熟知，收到了無數喜愛。此外，張新成還演過「以家人之名」，他和譚松韻飾演的李尖尖之間精采的對手戲，也讓人印象深刻。

電影 健身 肌肉

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