我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

黃曉明被傳有私生子 怒提告「想叫我爸 拿出證據」

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明遭傳在外有私生子，讓他氣到發聲明向網友提告。（取材自微博）
黃曉明遭傳在外有私生子，讓他氣到發聲明向網友提告。（取材自微博）

黃曉明今年初與Angelababy離婚後，感情私事仍被外界關注，先前網路曾瘋傳他愛上長相激似Baby的女企業家葉珂，但他不曾回應，不過他日昨卻突然在微博上暴怒轉發工作室聲明，全因網路瘋傳他有私生子，讓一向好脾氣的他也忍不住開罵，「想叫我爸的人，歡迎拿出證據」。

黃曉明離婚後堅持不提私事，面對離婚真正原因、是否有新戀情都未正面回覆，但他因為近期被惡意造謠「與他人有私生子」，甚至持續收到私信騷擾，嚴重侵害他的名譽、工作以及生活，才會要求造謠者刪除相關不實言論，並已經委託律師提告特定網友，據悉，目前已完成遞交材料立案工作。

黃曉明也轉發回應：「努力工作抵不過一張造謠的嘴！？？？少用自己的嘴干涉別人的人生，也少用別人的腦子考慮自己的人生。想叫我爸的人，歡迎拿出證據！」

黃曉明近期將心力多半擺在工作、家庭，除了趕拍新戲之外，近期上檔的電視劇「玫瑰之戰」也受到大眾矚目。

黃曉明近日被拍到帶著兒子小海綿出門。（取材自微博）
黃曉明近日被拍到帶著兒子小海綿出門。（取材自微博）

最近另有媒體拍到他與兒子外出的畫面，只見他與媽媽一起帶著五歲的「小海綿」外出，但他媽媽全程緊跟在小孩後面，避免他出意外，但黃曉明卻自顧自地滑手機，讓網友看了直搖頭，甚至留言「全程忙著看手機頭都不抬一下」、「現在的爸爸都這樣嗎？」但另有網友表示他一向重視工作，當時有可能剛好在回應訊息，希望外界不要過多猜測。

黃曉明 手機 微博

上一則

小布有夢中情人？ 可惜性感新「夢露」名花有主

延伸閱讀

離婚突冒「私生子」黃曉明氣炸：想叫我爸的人拿出證據

離婚突冒「私生子」黃曉明氣炸：想叫我爸的人拿出證據
華女否認下毒 控丈夫設局爭監護權

華女否認下毒 控丈夫設局爭監護權
黃曉明為新歡女網紅慶生？ 卡片「神祕代號」露餡

黃曉明為新歡女網紅慶生？ 卡片「神祕代號」露餡
黃曉明幫新歡女網紅辦生日趴？網揪卡片署名「M」洩密

黃曉明幫新歡女網紅辦生日趴？網揪卡片署名「M」洩密

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

2022-08-05 21:12
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
吳奇隆前妻馬雅舒轉變戲路演反派。（圖：愛奇藝國際站提供）

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

2022-08-11 18:54
好萊塢演員安海契。資料照片。（路透）

女星安海契洛杉磯車禍「腦死」家屬遵遺願決定器捐

2022-08-12 02:04
布魯克林貝克漢（左）與妻子妮可拉佩茲感情仍很甜蜜。圖／摘自IG

貝克漢家婆媳不和 媳婦不忍了 揭露真相

2022-08-12 15:12
李立群。（取材自微博）

才喊打仗死守台灣 李立群轉發「一個中國」挨轟：晚了

2022-08-09 23:18

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生