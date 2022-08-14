黃曉明被傳有私生子 怒提告「想叫我爸 拿出證據」

黃曉明遭傳在外有私生子，讓他氣到發聲明向網友提告。（取材自微博）

黃曉明 今年初與Angelababy離婚後，感情私事仍被外界關注，先前網路曾瘋傳他愛上長相激似Baby的女企業家葉珂，但他不曾回應，不過他日昨卻突然在微博 上暴怒轉發工作室聲明，全因網路瘋傳他有私生子，讓一向好脾氣的他也忍不住開罵，「想叫我爸的人，歡迎拿出證據」。

黃曉明離婚後堅持不提私事，面對離婚真正原因、是否有新戀情都未正面回覆，但他因為近期被惡意造謠「與他人有私生子」，甚至持續收到私信騷擾，嚴重侵害他的名譽、工作以及生活，才會要求造謠者刪除相關不實言論，並已經委託律師提告特定網友，據悉，目前已完成遞交材料立案工作。

黃曉明也轉發回應：「努力工作抵不過一張造謠的嘴！？？？少用自己的嘴干涉別人的人生，也少用別人的腦子考慮自己的人生。想叫我爸的人，歡迎拿出證據！」

黃曉明近期將心力多半擺在工作、家庭，除了趕拍新戲之外，近期上檔的電視劇「玫瑰之戰」也受到大眾矚目。

黃曉明近日被拍到帶著兒子小海綿出門。（取材自微博）

最近另有媒體拍到他與兒子外出的畫面，只見他與媽媽一起帶著五歲的「小海綿」外出，但他媽媽全程緊跟在小孩後面，避免他出意外，但黃曉明卻自顧自地滑手機 ，讓網友看了直搖頭，甚至留言「全程忙著看手機頭都不抬一下」、「現在的爸爸都這樣嗎？」但另有網友表示他一向重視工作，當時有可能剛好在回應訊息，希望外界不要過多猜測。