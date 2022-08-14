打肉毒桿菌？51歲古天樂驚現「雕像臉」

古天樂出席北京國際電影節，被指面容僵化。（取材自微博）

51歲古天樂監製、主演科幻動作片「明日戰記」上映以來票房不俗，他為了宣傳該片，近日帶著機甲頭盔登上北京 國際電影 節紅毯，卻被網友批評面容僵硬，相較於剛出道時的精緻美顏，已經不同以往，甚至被網友稱為「雕像臉」。

古天樂以「神鵰俠侶」等劇暴紅，這幾年化身港陸影壇的辛苦勞模，無論正反派主配角都接，一年至少超過五六部電影，而他近期宣傳「明日戰記」，卻被網友發現外型不自然，甚至微博有網友表示可能打了太多的肉毒桿菌，導致臉部表情不自然，但也有其他網友稱讚古天樂多年來熱心公益，為了帶動產業傾盡所能，是非常認真的演員、慈善家，也希望大家能夠多多支持「明日戰記」。

「明日戰記」不只由古天樂主演，更因為他的好人緣，找來劉青雲、張家輝、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪演出，並有張家輝友情客串，陣容相當堅強，電影耗資4.5億港幣(約5700萬美元)、耗時五年拍攝，卻在「豆瓣」等網站上引來不少網友批評，「東拼西湊，亂七八糟」、「古天樂盡力了，但不是盡力了就有好結果」、「劇情過於簡單，看了開頭就差不多知道結局」、「期待不要太高，科幻元素很低。個人覺得彩蛋比正片精采」，但也有網友力挺，認為是近代的華人 科幻電影代表作。