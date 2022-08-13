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吳彥祖闖好萊塢「為了女兒」 不接傷害亞裔形象角色

娛樂新聞組／綜合報導
吳彥祖（左）一家三口罕見一起走紅毯。（取材自微博）
吳彥祖（左）一家三口罕見一起走紅毯。（取材自微博）

47歲港星吳彥祖近年常居美國，將事業重心轉移至好萊塢，繼2015年參演美劇「荒原」（Into the Badlands）後，早前更加盟HBO科幻美劇「西部世界」（Westworld），近日帶著太太Lisa S.和9歲的女兒吳斐然走紅毯，一家三口罕見公開合體。

香港01報導，近期正值「西部世界」宣傳期，吳彥祖接受亞洲媒體訪問，大談留美工作經歷與女兒生活。他表示這些年闖蕩好萊塢，有一個準則是不接拍「傷害亞洲人形象」的角色，尤其近幾年很多亞裔仇恨犯罪，即使很多亞洲人在美國已經好幾代，但依然不被當美國人。

吳彥祖表示，在美國人眼中不覺得亞洲人性感，可能會覺得很聰明、成功，很多人擔任醫生、科學家，但不會覺得亞洲男人好看或帥氣的。他並透露自己選擇在美國發展，其中一個原因是想讓女兒可以在螢幕上看到多一點亞洲人。

吳彥祖9歲女兒和爸媽一樣有著深邃五官，瀏海還挑染成紅色，相當吸睛。吳彥祖也被問到是否有意讓女兒當明星，他表示「藝人不是健康職業」，因此不鼓勵也不阻止，反倒是希望女兒能當醫生或律師。不過，他認為女兒很有創意，將來有機會成為藝術家或設計師。

美劇 好萊塢 亞裔

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