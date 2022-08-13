吳奇隆前妻苦情女變惡女 「月升滄海」使壞毒打趙露思
影音平台愛奇藝國際站近期熱播古裝劇「月升滄海」，戲中吳磊與趙露思已成未婚夫妻，網友更期待後續兩人瘋狂撒糖劇情。劇中除了吳磊、趙露思CP吸睛，網友還驚喜發現吳奇隆前妻馬雅舒也參加演出，但已經完全認不出來。
女星趙露思與吳磊主演的古裝劇上部「星漢燦爛」，祭出不少驚喜配角，包括周星馳電影「長江7號」的「小男孩」徐嬌、「知否？知否？應是綠肥紅瘦」施詩、王梓薇。如今續篇「月升滄海」推出，劇中毒辣反派的「文修君」由吳奇隆的前妻馬雅舒所飾演。馬雅舒一出場，眉眼毒辣又暗藏瘋癲執著，不僅進皇宮打皇后，也毒打女主角趙露思，讓網友看得目瞪口呆。
馬雅舒2006年與前夫吳奇隆結婚前，曾有不少代表作，最知名的戲路就是苦情小花。她2007年演出「順娘」與「換子成龍」、2008年的「牌坊下的女人」，以及2010年「大丫鬟」等作品，都走悲情女主角路線，因此不少觀眾看到她最新劇作扮演兇狠惡女，都無法相信這是同一個人。
而之前在「瑯琊榜」中的小飛流吳磊，新戲中飾演的冷面將軍「凌不疑」有著坎坷身世，總是用權勢、命令方式保護趙露思；他對待人好的方式與眾不同，甚至一訂婚，就要求女方全家陪練，在家練功。「直男霸道」行徑讓吳磊受訪時坦言，這個角色「一半天使、一半惡魔」，他還直言：「現在要是有這樣的人，我一定會離得遠遠的，立馬報警就走了！」
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