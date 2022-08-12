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楊紫、成毅「沉香如屑」虐戀 戲外卻搞笑搶結婚禮金

記者杜沛學／台北即時報導
楊紫(右)劇中忘不了成毅，渡了近900年夜忘川，直到白髮眼盲，觀眾直呼虐心。(圖:LINE TV提供)
楊紫(右)劇中忘不了成毅，渡了近900年夜忘川，直到白髮眼盲，觀眾直呼虐心。(圖:LINE TV提供)

中國藝人楊紫、成毅主演的古裝玄幻陸劇「沉香如屑」被網友稱為今年最虐心電視劇，不過他們戲內虐戀，戲外花絮卻超歡樂，劇組日前釋出名場面「浴桶吻」、「屏風之吻」、「夢中大婚」，其中大婚橋段是楊紫溜進成毅的夢境成婚，二人身穿婚服上演浪漫之吻，花絮中卻在現場開玩笑討紅包。

楊紫問成毅：「這錢（禮金）我們倆怎麼分？」成毅霸氣回：「都是妳的！都娶妳進門了，這點規矩都不懂嗎？」楊紫笑道：「突然不敢收這錢了！」成毅故意怪腔怪調說：「妳的不就是我的嗎？」逗得工作人員笑翻。

成毅(左)、楊紫主演的「沉香如屑」堪稱今年最虐心電視劇。(圖:LINE TV提供...
成毅(左)、楊紫主演的「沉香如屑」堪稱今年最虐心電視劇。(圖:LINE TV提供)

成毅在「琉璃」、「長安諾」、「與君歌」等戲中深情形象讓他坐穩「虐戀擔當」，這次飾演神秘高冷的「天界帝君」應淵，與楊紫飾演的「仙侍」顏淡相識而漸生情愫，二人因觸犯天界禁愛令受罰，彼此痛苦訣別，成毅甚至送楊紫到冥界夜忘川（死者之地），希望她忘卻過去情感，化作凡人進入凡間，楊紫卻因忘不了成毅，渡了近900年的夜忘川，走到眼盲白髮，險「灰飛煙滅」。

原本不承認愛上楊紫的成毅，為了幫楊紫焚斷情根，向冥界求助，最後被拷問出真心話，坦承深愛楊紫：「此人是我心中所愛，奈何情深緣淺，終有一別。」虐得觀眾肝腸寸斷。成毅日前接受陸媒訪問時，也直言這是劇中最虐心橋段。

不過兩人訣別的場景，實際上卻爆笑不斷，二人趁拍攝手部特寫時不斷搞怪，有一幕是成毅狠心說「放手」，楊紫回：「我做不到！」成毅馬上熱唱張學友經典歌曲「忘記你我做不到」。兩人排練吻戲時，成毅還扮起鬼臉，開玩笑說：「我已自證我心，分手吧！」楊紫笑道：「我是不是應該上去給他（成毅）一拳啊？」許多劇粉看了笑翻：「明明是悲傷的離別，怎麼花絮如此搞笑？」

最新劇情中，二人被消除在天界的記憶下凡，成毅化身捉妖師「唐周」，成為凌宵派下一任繼承者，再度遇上禁愛令，必須戴上「斷情法環」，從此斷情絕愛，卻又與楊紫飾演的蓮花精重逢，此時張睿飾演的「最強情敵」萬妖之王餘墨也追著楊紫到凡間，與成毅爭風吃醋，甚至大打出手，開啟複雜三角關係。

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