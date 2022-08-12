蹭熱度？向涵之好友澄清緋聞扯成毅、胡一天 獨漏吳磊

向涵之好友發長文為她澄清諸多CP，唯獨沒提吳磊，讓網友很納悶。（取材自微博）

男星吳磊日前被爆料秘戀大兩歲的女星向涵之，雖然兩人都否認戀情傳聞，但仍有不少網友猜測。近日，向涵之的好友發文幫閨密澄清緋聞 ，並否認向涵之其他戀愛傳聞，卻獨獨漏了吳磊，讓網友質疑她根本是來蹭熱度的。

新浪娛樂報導，一名自稱向涵之好友的網友發長文表示：「老向從2016年16歲出道拍戲到現在，一部一部試戲，從N番小配角，到出演小成本網劇、校園劇、熱播家庭劇，我都看在眼裡。」好友回憶起向涵之17歲時拍攝「公子我娶定你了」中暑暈倒、每天工作20小時等艱辛，還透露她曾落水托住女助理、半夜陪被騷擾的女助理去派出所錄口供等事情。

向涵之好友發長文為她澄清諸多CP，唯獨沒提吳磊，讓網友很納悶。（取材自微博）

關於向涵之曾被黑粉批評蹭熱度、喜歡炒CP，好友澄清：「被塞各種謠言、黑詞條，各種P圖為了黑而黑。」她指出：「我問了老向，向涵之不認識王鶴棣；向涵之不認識成毅；向涵之不認識胡一天；向涵之不認識張新成。向涵之和郭麒麟是『平凡之路』劇組前同事，劇播時歡迎嗑CP，拒絕真人CP。」

不過有網友發現，這名網友扯出許多男星，否認向涵之和他們相識，但唯獨漏了近期傳得沸沸揚揚的吳磊。有網友推測，她看似為好友發聲，更像是特意來蹭熱度的。