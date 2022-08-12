宋祖兒獻螢幕初吻 嫌陳若軒像頭牛：虧死了

宋祖兒有「神顏美女」封號。（圖：八大提供）

有「神顏美女」封號的宋祖兒是童星出身，在電視劇「九州縹緲錄」中，首次獻出螢幕初吻。她透露當初因為還不想拍吻戲，主動跟導演 提議：「我沒有拍過吻戲，要不就算了？」沒想到導演反問：「怎麼？沒談過戀愛？」一度讓她辭窮語塞。

由於劇情需求，宋祖兒同意拍攝吻戲，直率的她在受訪時，當著劇中合拍吻戲的陳若軒面前開玩笑說：「真的好尷尬，而且第一次跟這種人拍，就跟吻了頭牛一樣，虧死了！」

陳若軒在「九」劇中和宋祖兒上演虐戀，為了演出戲裡粗曠的「姬野」一角，需要瘋狂地減肥運動，控制體重，付出許多努力和鍛鍊來貼合角色。他提到：「因為『姬野』是一個戰士，所以他的身材一定要好！」

宋祖兒為戲獻出螢幕初吻。（圖：八大提供）

陳若軒也透露，在得知會有裸露上半身的戲時，就開始積極健身 ，也詢問導演能否等他身材練好再拍這些橋段，導演妙回：「等到你練出來，戲都殺青了。」但陳若軒不死心，拿出誠意說服導演，「我說導演你相信我，然後大概拍到一半的時候，導演看到了我的六塊腹肌。」展現出驚人的意志力。

陳若軒表示，「姬野」和他本人相差很多，尤其是「內在」的部分，在詮釋上更有難度，需要去感受劇中角色的人生經歷和遭遇的痛苦，「故事裡姬野很慘，作為演員，我也跟他經歷了一遍，尤其經常挨打！」

陳若軒在「九」劇中挨打來真的，而且為求拍攝一次到位，武行老師下手也都毫不留情。他回憶說：「他們真的很用力，打完之後我還得繼續演戲，其實有時候都不用演，就是真的很慘！經歷過一次就終生難忘。」

「九州縹緲錄」故事描述北陸青陽部世子「呂歸塵」（劉昊然飾），以質子身分來到東陸，過程結識了跟著姑姑避難的羽族公主「羽然」（宋祖兒飾），以及不受父親喜愛的庶子「姬野」（陳若軒飾），三人在遇險過程建立深厚友誼。然而，兩男愛一女的經典橋段卻為這段友誼帶來不少變數，三人最後攜手成長，優秀成長為一代領袖。