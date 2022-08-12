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梁朝偉再攜手法國影帝 研究劇本苦思突破

記者黃保慧／綜合報導
梁朝偉擔任酒品牌代言人。（圖：馬爹利MARTELL提供）
梁朝偉擔任酒品牌代言人。（圖：馬爹利MARTELL提供）

曾榮獲金馬影帝、坎城影帝的港星梁朝偉，近期擔任知名酒品牌代言人，為新包裝拍攝廣告，一同入鏡的還有法國影帝文森卡索（Vincent Cassel）。兩人一東一西，一古一今，呼應品牌在傳統中創新的精神。

這支如電影規格的廣告由香港導演夏永康執導，將圍繞在梁朝偉的生活與演藝生涯故事拍出來；另一條線是和由文森卡索飾演酒品牌創始人的曾孫「愛德華馬爹利」，兩人的歷史交織在一起。在廣告中，除了捕捉梁朝偉研究劇本，苦思如何突破演技的畫面；從影以來不斷地挑戰自己的梁朝偉，認為演技唯有不斷進步才能提升。他還身穿禮服在鏡頭前微笑舉起酒杯，招牌電眼電力全開，更是讓粉絲招架不住。

其實今年初梁朝偉就在Instagram秀出廣告，廣告一開始，只見文森卡索扮演酒類創始人，已創造過許多佳績，一旁的梁朝偉也曾拿下坎城影帝，隨著旁白說出「當你已經抵達成功，你是選擇停止？還是繼續突破？」

而後兩人繼續挑戰不同極限，廣告末段有大量爆破特效，只見梁朝偉站在大樓邊緣，進行帥氣的翻滾，隨後字幕打出「傑出的動作演員」，證實梁朝偉文武雙全，如今在動作片領域上也極有成就。

此外，梁朝偉的愛妻劉嘉玲也是出名的「酒國女英雌」。她過去曾在訪問中爆料，夫妻倆常常一起對飲暢談，不過老公很容易就喝醉，讓人得以一窺夫妻倆的情趣。

梁朝偉 導演 電影

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