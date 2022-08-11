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趙露思、吳磊成苦命鴛鴦 「月升滄海」劇迷哀：我心痛

記者楊起鳳／即時報導
「月升滄海」吳磊(左)趙露思持續放閃。(圖:愛奇藝國際站提供)
「月升滄海」吳磊(左)趙露思持續放閃。(圖:愛奇藝國際站提供)

中國古裝傳奇劇「月升滄海」，戲中吳磊與趙露思已成未婚夫妻，兩人為更了解彼此，吳磊帶著趙露思來到他小時候的秘密基地看著城內夜景，接著告白：「湊近一點，看我眼中最亮的星，那就是妳。」小倆口近距離貼臉、氣氛正好時，正巧被一眾士兵撞見，士兵趕緊反駁什麼都沒看見，但吳磊卻公然放閃，回答：「沒看見？那再看一次！」接著突襲親吻女方的額頭，趙露思一楞、臉羞紅到不行，讓她事後心動難耐，整夜想著吳磊睡不著覺，網友也更期待後續應景七夕情人節兩人瘋狂撒糖劇情。

吳磊飾演的凌不疑有著坎坷身世，總是用權勢、命令方式保護趙露思，他對待人好的方式與眾不同，甚至一訂婚，就要求女方全家陪練身體，全部集合在家練功，這種「直男霸道」行徑讓他受訪時坦言這個角色，「一半天使、一半惡魔，現在要是有這樣的人，我一定會離得遠遠的，立馬報警就走了！」更害怕這樣的人設遭到劇迷抗拒，「我也挺怕觀眾會不喜歡的，因為他有時候其實很霸道、很熱烈、很直接，在當代年輕人來看，不是那麼健康。」

「月升滄海」吳磊(左)趙露思持續放閃。(圖:愛奇藝國際站提供)
「月升滄海」吳磊(左)趙露思持續放閃。(圖:愛奇藝國際站提供)

吳磊將「直男霸道」人設帶進戲中與趙露思間的情感，讓兩人進度超展開。他直球示好：「在我面前妳不用壓低身段、也不用學任何人，我喜歡的，就是這樣的妳。」趙露思回應他：「從今以後我一定會使勁對你好，好到你覺得煩為止。」讓吳磊主動求愛，要求趕快成婚，霸氣喊：「少商（趙露思角色），我們早點成親好嗎？」而兩人在花朵紛飛的綠茵樹下首次接吻，吳磊霸氣親上趙露思，這一個「花朵吻」讓兩人感情躍進一大步。

預告中，兩人將淪落苦命鴛鴦，趙露思捲入宮中鬥爭，吳磊更為了她遭到皇帝處罰遭打板子，她求情聖上，「這男人是我的，平時我都捨不得打、捨不得罵。」最後連滾帶爬衝上行刑場哭喊：「不准打他！」她抱著虛弱的吳磊，用身體擋住護夫，絕望表情讓劇迷全都揪心，追劇看哭留言，「吳磊受罰我心好痛」、「爆哭！凌不疑（吳磊角色）犯錯挨打看得我心驚膽跳！」、「不要再給這對小情侶磨難了好嗎」。

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