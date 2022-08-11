「歡樂頌3」開播換新血 五美攜手度困境

「歡樂頌3」延續歡樂頌系列的都市女性群像視野。(取材自微博)

由江疏影、楊采鈺、張佳寧、張慧雯、李浩菲、竇驍、王安宇等人領銜主演的都市題材電視劇「歡樂頌3」開播，該劇延續「歡樂頌」系列的都市女性群像視野，講述五位不同境遇下成長的女性來到歡樂頌小區22樓，在歡笑與磕絆中收穫真摯動人的姐妹情，攜手突破生活困境的故事。

東方網報導，定檔預告中，一句「一個女孩子在上海，能找到一個安全的合租房不容易」，道出了女性獨自在外打拚的共同心聲。來到上海，歸國的生化專業副研究員葉蓁蓁（江疏影 飾）是為了實現科研理想；方芷衡（楊采鈺 飾）為了某個神秘而沉重的目標，令人對她的經歷倍感好奇。朱喆（張佳寧 飾）為了生計，職高畢業的她在酒店工作十幾年，終於在上海站穩腳跟。何憫鴻（張慧雯 飾）為了文學夢想，堅定信念。餘初暉（李浩菲 飾）則一心要成為母親的依靠，打兩份工攢錢的她同樣勇於帶領同事向不公待遇發起反擊。

據報導，除了每個人各自鮮活多彩的生活，五位姑娘的相處日常也是歡樂頌系列的最大看點之一。「歡樂頌」系列以歡樂頌小區22層為場景，以瑣碎的日常生活為剖面，以五位各具特色的女性為縮影，見證並探討都市女性在事業、家庭、情感中真實存在的種種困境，以鏡頭刻畫她們的選擇與改變，其傳遞的積極態度影響並鼓舞了許多觀眾，令人期待新生代打工人會為職場帶來怎樣的積極變化。