我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

向佐「出軌門」女主否認介入婚姻：我不是小三

娛樂新聞組╱綜合報導
「小胡靜」否認自己是向佐與郭碧婷之間的第三者。(取材自微博)
「小胡靜」否認自己是向佐與郭碧婷之間的第三者。(取材自微博)

香港影視大亨向華長子向佐近日爆「出軌門」，女方「小胡靜」否認自己是向佐與郭碧婷之間的第三者，更直言自己是在男方未婚自己未嫁的時候認識，「我又不是小三」，還表示要不斷變得更好，要讓以前的男人後悔，現在的男人提心吊膽，未來的男人魂牽夢繞。

網易娛樂報導，「小胡靜」還在評論區回懟網友稱，「比你精彩吧！知道了吧！氣人不」。此前她也被質疑暗諷郭碧婷的人品。

此前有網友曝光一則2021年8月的聊天紀錄，爆料向佐曾多次出軌。從聊天記錄截圖中可以看到，該女生向朋友發了一段疑似與向佐通話聊天的視頻，並表示：「向佐要我去找他，他來上海了」「認識很久了，不過我不想去了，他結婚又有孩子了，以前的就讓他過去吧。」

八卦媒體拍到向佐和一女子約會並帶其回婚房。對此，向太迅速闢謠，稱對方只是向佐的一個大姐姐。向佐出軌引發熱議後，女方的信息就被網友們扒了出來，與向佐聊天的是一位叫「小胡靜」的女生，她自稱是演員，在某平台上擁有22萬粉絲，身高172公分，50公斤，經常曬一些寫真照，身材十分火辣，卻查不到演過什麼作品。

「小胡靜」身分被扒後，她的評論區很快遭到網友淪陷。對此，「小胡靜」回應：「閨蜜出賣了她，今天全是問這個的。」

八卦 香港

上一則

劉德華新片殺青 林家棟傷後曝光喊：好玩

下一則

安海契車禍昏迷 前女友艾倫喊話加油：早日康復

延伸閱讀

沉默16天再發聲 向太1句話神救援向佐出軌疑雲

沉默16天再發聲 向太1句話神救援向佐出軌疑雲

郭碧婷昔喊不婚 今竟活成最不想成為的女人

郭碧婷昔喊不婚 今竟活成最不想成為的女人
向佐爆出軌 郭碧婷昔喊不婚 網心疼：活成不想活的女人

向佐爆出軌 郭碧婷昔喊不婚 網心疼：活成不想活的女人
向佐婚前檢查「腎功能已70歲」 網酸：這樣還出軌？

向佐婚前檢查「腎功能已70歲」 網酸：這樣還出軌？

熱門新聞

53歲的許晴至今單身。（取材自微博）

「最美任盈盈」53歲仍單身 被問性需求 她大方回應

2022-08-04 22:40
珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

2022-08-05 21:12
好萊塢女星安海契驚傳自駕發生車禍，火燒車造成她嚴重燒傷，送醫治療情況仍危險。（取材自Instagram）

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

2022-08-05 22:08
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
郭富城、方媛感情甜蜜。(取材自微博)

郭富城99朵玫瑰為愛妻慶生「與岳父母差2歲」罕見同框

2022-08-06 07:43
林憶蓮近況曝光。(取材自臉書）

56歲林憶蓮罕見露面為乾爹祝壽 網驚差點認不出來

2022-08-05 08:33

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題