向佐「出軌門」女主否認介入婚姻：我不是小三

「小胡靜」否認自己是向佐與郭碧婷之間的第三者。(取材自微博)

香港 影視大亨向華長子向佐近日爆「出軌門」，女方「小胡靜」否認自己是向佐與郭碧婷之間的第三者，更直言自己是在男方未婚自己未嫁的時候認識，「我又不是小三」，還表示要不斷變得更好，要讓以前的男人後悔，現在的男人提心吊膽，未來的男人魂牽夢繞。

網易娛樂報導，「小胡靜」還在評論區回懟網友稱，「比你精彩吧！知道了吧！氣人不」。此前她也被質疑暗諷郭碧婷的人品。

此前有網友曝光一則2021年8月的聊天紀錄，爆料向佐曾多次出軌。從聊天記錄截圖中可以看到，該女生向朋友發了一段疑似與向佐通話聊天的視頻，並表示：「向佐要我去找他，他來上海了」「認識很久了，不過我不想去了，他結婚又有孩子了，以前的就讓他過去吧。」

有八卦 媒體拍到向佐和一女子約會並帶其回婚房。對此，向太迅速闢謠，稱對方只是向佐的一個大姐姐。向佐出軌引發熱議後，女方的信息就被網友們扒了出來，與向佐聊天的是一位叫「小胡靜」的女生，她自稱是演員，在某平台上擁有22萬粉絲，身高172公分，50公斤，經常曬一些寫真照，身材十分火辣，卻查不到演過什麼作品。

「小胡靜」身分被扒後，她的評論區很快遭到網友淪陷。對此，「小胡靜」回應：「閨蜜出賣了她，今天全是問這個的。」