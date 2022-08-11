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劉德華新片殺青 林家棟傷後曝光喊：好玩

記者黃保慧／綜合報導
彭于晏(左起)、劉德華、林家棟、任達華慶祝「潛行」殺青。(圖：台灣映藝提供)
彭于晏(左起)、劉德華、林家棟、任達華慶祝「潛行」殺青。(圖：台灣映藝提供)

劉德華擔任監製、主角的新片「潛行」，聯同林家棟、彭于晏任達華及劉雅瑟主演，此片日前順利殺青，雖然近日香港天氣屢飆高溫，達攝氏36、37度，但劉德華、林家棟仍穿著厚重的毛衣、西裝外套拍攝，非常敬業。

電影殺青時，劉德華搭著林家棟的肩膀回想兩人相隔10年再度合作，很有感觸地說：「『風暴』到現在，大家都看到家棟處理情感上很好。」林家棟透露，其實他和劉德華對電影的精神及態度一直以來都沒有改變，「每次拍完我都會問他，我拍完這個鏡頭覺得怎樣，有沒有改善空間，我處理得對不對，自己希望做得更好讓觀眾看，希望比上次做得更好」。

劉德華也以茶代酒感恩說：「這段時間我們有很多不一樣的經歷，有開心、有不開心的，但是我們都把它弄到開心，希望我們在戲裡面的角色都成為大家想跟進的角色，往後我們再拍一些更好的給大家看。」任達華指整個劇組就像一家人，最重要是大家安全工作，平安回家。

而因此片受傷的林家棟也附和説：「好玩得不得了。」彭于晏則以廣東話給大家驚喜說：「我覺得好開心，和大家一起拍戲，希望大家健健康康，下次再和大家拍一部好戲，多謝大家。」

充滿濃烈的情感戲是這部警匪片的賣點，劉德華推薦：「大家可以視為家庭片及友情片。」林家棟則補充：「還加多一點浪漫。」最後他們透露有可能會出續集。

電影 風暴 高溫

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