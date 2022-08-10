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粉百萬應援揭劈腿 丁澤仁控精神控制

娛樂新聞組╱綜合報導
丁澤仁被爆私生活混亂，他反控遭到精神控制，現已報警處理。(取材自微博)
丁澤仁被爆私生活混亂，他反控遭到精神控制，現已報警處理。(取材自微博)

中國男團「NEXT」成員「丁澤仁」，從選秀節目「偶像練習生」發跡，日前被一名粉絲爆料私生活混亂的他，不僅和粉絲交往劈腿、約炮，私下還會辱罵其他藝人。在沉寂多日後，丁澤仁終於透過微博發聲，承認自己口無遮攔，同時，他也反過來控訴粉絲長期對他精神控制，已報警處理。

綜合媒體報導，丁澤仁出道後粉絲一路相隨，出錢出力為他應援，除了支持音樂作品、演唱會，還買名牌送他，花錢雇網軍幫他衝人氣等，但最近一名微博名「Mirror1119」的站姐爆料，自己砸逾300萬人民幣（約44.6萬美元）一心一意支持他，卻發現他私生活混亂，遭爆料後還找上她幫忙平息輿論。

「Mirror1119」甚至還爆丁澤仁會在背後罵隊友及其他藝人，她多次勸說但丁卻無視，甚至還以死相逼，讓她徹底寒心，決定發聲揭他的真面目。

對於站姐爆料，丁澤仁親發文回應坦承錯誤，表示自己不該在背後妄議他人，稱自己口無遮攔、盲目自大、情商低，對此向大家道歉。他表示四年來一直把爆料的站姐「Mirror1119」當成姐姐，將對方視為人生導師，不論是該說的還是不該說的，都和對方分享，「但我沒想到隨之而來的是一場噩夢」。

丁澤仁反控「Mirror1119」對他精神控制，包括十年內每天向他匯報行程、教唆威脅他自殺、自殘、騷擾他的家人，「一天之內打上百通電話，只要沒有讓她滿意，隨之而來的就是不斷的辱罵貶低和爆料作為威脅」，丁澤仁表示長期精神壓力煎熬讓他有過輕生行為，現在已經報案，一切就交由警方處理。

丁澤仁與站姐「Mirror1119」雙方各有其控訴內容，而網上則流出多段丁與站姐的對話，有網友認為若是丁澤仁管好下半身就好了，直轟「你還是男人嗎」、「先把300萬還上」、「向你的隊友道歉」、「誰精神控制誰」、「不知悔改」，不過也有粉絲為他加油，表示「都會好的」。

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