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楊紫瓊60歲生日 76歲富商男友罕見合影

娛樂新聞組╱綜合報導
楊紫瓊(中)與富商男友尚陶德(右)難得合影。(取材自微博)
楊紫瓊(中)與富商男友尚陶德(右)難得合影。(取材自微博)

楊紫瓊今年以「媽的多重宇宙」再度成為話題，日前度過60歲生日，只見她依舊駐顏有術，身材保持極佳，法國富商男友尚陶德（Jean Todt）也為她精心準備生日派對，就連蛋糕都沿用「媽的多重宇宙」搞怪風格，還罕見與楊紫瓊同框。

不僅如此，就連香港男神吳彥祖也帶著老婆Lisa S亮相，兩人一起參加派對，看起來非常輕鬆愉快。

日前楊紫瓊在社交平台曬出自己60歲慶生派對的照片，雖然已經年過耳順，但依然保養得宜，她身穿細肩黑白大花裙，手挽著76歲的未婚夫，笑容滿面的她接受親朋好友祝福。

楊紫瓊60歲生日蛋糕是「媽的多重宇宙」搞怪風格。(取材自Instagram)
楊紫瓊60歲生日蛋糕是「媽的多重宇宙」搞怪風格。(取材自Instagram)

尚陶德與楊紫瓊交往17年，男友身為法拉利的常務董事，現在則是國際汽聯主席，家財萬貫非常寵愛女友，兩人從2004年開始相戀，交往10年時曾訂婚，楊紫瓊曾自曝將要結婚，但直到如今都沒有結婚後續，迄今仍是未婚夫妻。

楊紫瓊先前還獲得AFI榮譽博士學位，並且成為史上首次獲得該榮譽的亞洲人。

其實楊紫瓊事業有成，但感情生活卻相當坎坷，前四段婚姻失敗的原因或是性格不合，或是要求她息影回歸家庭，直到遇見風趣幽默的尚陶德，他不僅支持楊紫瓊的事業，還給予她極大的自由。

吳彥祖(右一)與愛妻Lisa S(左二)都露面出席楊紫瓊的生日派對。(取材自微博...
吳彥祖(右一)與愛妻Lisa S(左二)都露面出席楊紫瓊的生日派對。(取材自微博)

楊紫瓊 陶德 媽的多重宇宙

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