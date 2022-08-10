楊紫瓊60歲生日 76歲富商男友罕見合影

楊紫瓊(中)與富商男友尚陶德(右)難得合影。(取材自微博)

楊紫瓊 今年以「媽的多重宇宙 」再度成為話題，日前度過60歲生日，只見她依舊駐顏有術，身材保持極佳，法國富商男友尚陶德 （Jean Todt）也為她精心準備生日派對，就連蛋糕都沿用「媽的多重宇宙」搞怪風格，還罕見與楊紫瓊同框。

不僅如此，就連香港男神吳彥祖也帶著老婆Lisa S亮相，兩人一起參加派對，看起來非常輕鬆愉快。

日前楊紫瓊在社交平台曬出自己60歲慶生派對的照片，雖然已經年過耳順，但依然保養得宜，她身穿細肩黑白大花裙，手挽著76歲的未婚夫，笑容滿面的她接受親朋好友祝福。

楊紫瓊60歲生日蛋糕是「媽的多重宇宙」搞怪風格。(取材自Instagram)

尚陶德與楊紫瓊交往17年，男友身為法拉利的常務董事，現在則是國際汽聯主席，家財萬貫非常寵愛女友，兩人從2004年開始相戀，交往10年時曾訂婚，楊紫瓊曾自曝將要結婚，但直到如今都沒有結婚後續，迄今仍是未婚夫妻。

楊紫瓊先前還獲得AFI榮譽博士學位，並且成為史上首次獲得該榮譽的亞洲人。