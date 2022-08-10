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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

容祖兒陸綜嘗豬食 謝天華喝尿 王嘉爾吃兔便便

記者黃保慧╱綜合報導
容祖兒在節目中照顧小豬之餘，還共吃同一份豬食，引起網友討論。(取材自微博)
容祖兒在節目中照顧小豬之餘，還共吃同一份豬食，引起網友討論。(取材自微博)

港星容祖兒近年專注內地發展，不只參加「乘風破浪的姐姐」節目錄製，也加入綜藝節目「牧野家族」，在「林中小屋」生活，與小豬、白兔相處。最新一集中，她為小豬準備早餐，還和豬吃同一份豬食，看起來竟非常享受，引起網友討論。

容祖兒在節目中認真地為豬準備豬糧，將「水面粉」放入電鍋煲煮，說道：「其實這些，人類是可以吃的吧？好像挺好吃的。」 最後她忍不住吃了幾口，反問節目單位：「我覺得是可以吃的吧！」她對味道相當滿意，還「舔舔舌頭」閉眼享受：「這個好像我喜歡吃的早餐麥片。」

其實不少藝人在參加真人綜藝節目時，都曾體驗吃過特別的食物，除了昆蟲類的食物之外，2016年，謝天華參加大陸實境節目「跟著貝爾去冒險」，挑戰野外生存，最後一集還要喝自己隔夜的尿，雖然加了水，還是一大挑戰。

謝天華當時表示：「因為已經沒有選擇，就要面對，雖然是很噁心的事情，但不能逃避，就把它解決。」

而2016年台灣藝人陶晶瑩主持的大陸節目「大學生來了」中，製作單位準備蝙蝠、兔子及蠶的「糞便」讓南韓男團GOT 7成員王嘉爾品嘗，王嘉爾面不改色一口吃下去，讓現場驚呼連連。但事後節目有表示糞便有經過老中醫處理，是中藥材，但該食物的原型仍是大便。

容祖兒在節目裡和豬吃同一份豬食。(取材自微博)
容祖兒在節目裡和豬吃同一份豬食。(取材自微博)

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