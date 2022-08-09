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鄧紫棋去年底才被爆分手 新歌MV同框男友炸破謠言

記者許晉榮／即時報導
鄧紫棋為斥資1.1億打造14集MV音樂劇。(圖:華納音樂提供)
鄧紫棋為斥資1.1億打造14集MV音樂劇。(圖:華納音樂提供)

香港歌手鄧紫棋9日為新專輯「啟示錄」舉行線上記者會，史無前例斥資1.1億元打造成14集的「音樂連續劇」，堪稱近期難得一見的大手筆之作。而她日前先在社群PO出的宣傳新照，意外藏了她與造型師男友Mark（魏俊傑）同框彩蛋，間接也打破兩人早已情變的疑雲。

鄧紫棋與Mark戀情走了5年，過去雙方經常在社群低調放閃，感情看似甜蜜，豈料2021年底港媒突然爆出雙方早已低調分手，當時男方曾表示「無可奉告」，女方則幽默回應「別吃瓜了，沒營養」，如今直接透過MV放閃同框，等同破除分手謠言。

鄧紫棋新歌找來男友Mark助陣。(取材自Instagram)
鄧紫棋新歌找來男友Mark助陣。(取材自Instagram)

鄧紫棋坦言當初會找Mark來演，主要是覺得他的氣質很適合，「但他其實拒絕我很多次，理由是他不是專業演員，更怕搞砸這一切，但我實在找不到人，所以就跟他明說，『你不演，我就真的沒有人了，我要死了！」

後來Mark勉為其難答應，第一天拍攝確實有點僵硬，「但慢慢的進入角色後，我覺得除了第一天太僵硬，對於一個來救場的人來說，其實已經很好，也不用太過要求。」 初試啼聲後男友會不會就此上癮？鄧紫棋大笑：「他只說叫我不要再搞他了，因為他第一天拍攝都得吃鎮定的藥，才能保持冷靜，但我不知道如果大家給他信心，他會不會自我膨脹，但他其實是害怕有鏡頭對著他的人。」

鄧紫棋(右)與男友Mark交往5年。(取材自Instagram)
鄧紫棋(右)與男友Mark交往5年。(取材自Instagram)

回想起MV拍攝過程，鄧紫棋不禁哀嚎快崩潰，「因為疫情，本來拍好的MV，中途一度被迫換男主角重拍，我當時哭了半天，心情就像分手般，但我仍對兩位新來的男演員充滿感謝，畢竟我讓他們準備時間實在太少了。」

鄧紫棋 社群 疫情

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