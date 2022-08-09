趙露思帥爸曝光「激似韓星」 太年輕曾被誤認情侶

趙露思的爸爸帥氣十足，兩人走在街上還曾被誤以為是情侶。（取材自微博）

新生代女星趙露思搭檔吳磊演出電視劇「星漢燦爛」，收視率持續飆升，也讓她人氣大漲。趙露思出道以來就以清新自然的高顏值引發關注，而她的姣好外貌可是來自遺傳，日前曝光爸爸長相，帥氣五官獲網友大讚。

趙露思曾公開爸爸生日宴會的照片，爸爸活潑接受眾人祝福，媽媽也是高顏值美女。趙露思先前也在微博上曝光爸爸的長相，高挺鼻梁、深邃大眼，休閒新潮的打扮彷彿南韓明星；趙露思也曾透露，因為爸爸看起來太年輕，兩人走在街上還曾被誤以為是情侶。

趙露思和爸媽感情好，曾上節目打給爸爸，被問到在做什麼，爸爸回答：「打麻將。」讓眾人大笑，趙露思要他邀大家來成都玩，爸爸一口答應「會招待」，十分爽快。

據悉，趙爸爸年輕時經商，現在是知名企業家，讓女兒成為「富二代」。2016年，18歲的趙露思參加「超級女聲」的海選，結果不盡如人意，卻意外開啟了她的演員生涯，趙爸爸也傾全力幫助女兒開拓演藝路。

趙露思的爸爸帥氣十足，年輕時的模樣不輸小鮮肉。（取材自微博）

此外，和富商汪小菲的緋聞 撲朔迷離的女星張穎穎，6月初曾被網友大爆過去常靠金主包養，還會以懷孕墮胎 來向男方索要房子、車子等，網路上甚至流傳一張張穎穎與金主的合照。近日，張穎穎出面澄清，表示照片中的人是她爸爸。

張穎穎日前在社群 平台上發布影片，談到網傳照片，表示照片中所謂「金主」是她的親爸，更透露父母從初戀到現在感情很好，從小到大從沒見他們吵架，澄清被包養的傳聞。