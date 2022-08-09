陳喬恩婚後頻被傳有孕 挨轟蹭熱度無奈：惡意為啥那麼大

陳喬恩（左）婚後，外界很關注何時懷孕。 （取材自微博）

女星陳喬恩3月底與馬來西亞富二代「Alan」曾偉昌登記結婚後，外界都很關心她的「做人進度」，之前轉發一些影片被誤會懷孕。她無奈發文澄清，如今見到一些網路評論，忍不住有感而發嘆：「這些人類對一個女人的惡意為啥要那麼大。」

「噓！星聞」報導，陳喬恩日前在微博 發文提到，結婚後外界就非常關心她有沒有懷孕，「有時候一點風吹草動，吃胖了，萬一吃太飽摸肚子了，眼瞎不小心轉了個ins，然後我又會上熱搜，又被懷孕了」，之後被迫出面澄清。

她說，因為這樣的事情登上熱搜，讓一些網友感到很煩，就會出現一些評論「她懷不懷孕關我們什麼事啊」，或者有些網友斷定她已經生完了，只是不承認，「然後就開始說這是好事情啊幹嘛不敢承認，她以為自己是誰啊！還有的是說可能是流產了……」。陳喬恩說，見到這些留言常會讓她感到傻眼，「這些人類對一個女人的惡意為啥要那麼大」。

最後陳喬恩也談到：「我覺得懷沒懷孕不是最重要的，快不快樂才是最重要的，人生總是有許多未知的驚喜和人事物，正因為如此人生才會如此殘忍和慈悲。」她也期望這篇文章不要再上熱搜，憂心又會被說「又來蹭熱度了解釋啥啊」、「妳以為誰關心啊」，而她發文只是想抒發自己的感受。