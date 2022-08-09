周迅領銜「世間有她」 張艾嘉、李少紅、陳沖執導治癒故事

「世間有她」中看得到周迅的身影。（取材自微博）

由三位華語頂級女導演 李少紅、張艾嘉和陳沖聯合執導的電影 「世間有她」，日前發布定檔預告，並正式官宣上映日期。「世間有她」由周迅 、鄭秀文、許娣、馮德倫領銜主演，易烊千璽特邀出演，是華語影壇首部由女性電影人集體創作的作品。影片通過獨特細膩的女性視角，講述了普通人在困境中找尋愛與希望的治癒故事，體現尋常百姓對生命不尋常的堅守和執著。

「世間有她」背景設定2020年，以三個女導演視角描繪一場突如其來、打亂所有人生活的災難，主角面臨家庭崩離、愛人分隔、事業受挫、甚至死亡悄臨。張艾嘉以一句話點題：「靜，是一種有溫度的能量。」周迅則說：「心存信念，抵擋萬千。」鄭秀文說：「你比你想像中的更堅強。」

「世間有她」定檔預告中，呈現每個「她」的故事，既有中國式家庭的羈絆，也有普通人有感的矛盾衝突，電影中可以找到每個人生活的縮影與情感難題。

許久不見的馮德倫也參演「世間有她」。（取材自微博）

每個故事的主角都在用愛和堅韌，抵禦生活中的磨難。他們曾崩潰失控，也會努力扶持走過陰霾。生活中有很多挫折磨難，但經過掙扎、努力捱過這些艱苦的日子，會發現自己比想像中更堅強。

「世間有她」通過細膩入微的鏡頭語言，切入多組人物的生活困境和情感羈絆，展現出一幅生動的生活畫卷，煙火氣十足。三位女性的故事不僅僅是她們的故事，也映射了當代所有普通人的生存現狀。導演們用各自獨特的女性視角，探索並展現了特殊時期人們在家庭、事業、愛情中的困境與掙扎，用最細膩的視聽語言帶給觀衆深層次的思考與啓發。