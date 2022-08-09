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吳磊爆秘戀20歲美籍女星 網揪微信截圖、3大證據

娛樂新聞組／綜合報導
吳磊在古裝劇「星漢燦爛」扮演的冷面將軍「凌不疑」收穫高人氣。（取材自微博）
吳磊在古裝劇「星漢燦爛」扮演的冷面將軍「凌不疑」收穫高人氣。（取材自微博）

男星吳磊可以說是新生代演員中發展最好的一個，在熱播劇「星漢燦爛」中與趙露思CP感爆棚，不少粉絲看好兩人假戲真做。不過，吳磊近日被爆出新戀情，對象不是趙露思，據傳是曾和他合作過電視劇「啟航：當風起時」的女星向涵之。消息一出，讓不少「星漢燦爛」粉絲暴動，大呼「凌將軍怎麼可以背叛少商」。

22歲的吳磊在「星漢燦爛」扮演冷面將軍「凌不疑」，和趙露思演出的「程少商」有許多感情戲，甜翻大批觀眾。不過，近日有網友曝光吳磊直播時的微信截圖界面，分析說置頂的聊天對象所使用的頭像，和向涵之在小紅書所使用的頭像相似，圖片還被重疊對比，隨即引發極高熱議。

外表清秀的向涵之今年才20歲。（取材自微博）
外表清秀的向涵之今年才20歲。（取材自微博）

不過，向涵之的好友事後公開她真實微信的頭像是一隻貓咪，與網傳截圖完全不同，闢謠戀情傳聞。此前，吳磊方也發文闢謠與向涵之戀情傳聞。不過其他網友不放棄「湊對」，認為向涵之聊天頭像和吳磊愛犬「小北」長得很像。

另有網友找出吳磊與向涵之戀愛的「3大證據」，分別是兩人使用同款手機殼、吉他與穿同款上衣。後來一一被澄清是手機殼是大眾款式，很多人使用；吉他並非同個外型等。

吳磊曾和向涵之合作2019年電視劇「啟航：當風起時」，有網友爆料，向涵之曾去探班男方拍戲，並傳出兩人的介紹人是關曉彤。

向涵之是華裔美籍演員，現年20歲。她2018年被徐靜蕾簽下，2019年首部電視劇「不可思議的晴朗」播出，隨後又拍了電視劇「公子，我娶定你了」、「百歲之好一言為定」、「啟航：當風起時」，但直到2021年在夯劇「小敏家」飾演黃磊的女兒，才開始有知名度。

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