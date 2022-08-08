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沉默16天再發聲 向太1句話神救援向佐出軌疑雲

記者黃保慧／即時報導
向太。（取材自微博）
向太。（取材自微博）

郭碧婷與香港娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，日前剛生下第2胎，沒想到日前有狗仔爆料向佐軌疑雲，雖然向佐媽媽向太出面闢謠，但風波未平息，事隔16天，她8日凌晨再度開腔，沒想到中國網友通通埋單了。

前陣子爆出，郭碧婷還在坐月子，向佐就疑似出軌，事後母親向太立刻憤怒寫長文回擊狗仔，但馬上就默默刪文，郭爸第一時間也力挺女婿，也是隨即刪文；忍了兩天，郭爸話鋒一轉忍不住在微博開砲向佐「那個亂來的」。

後來長輩都沒再發聲，向太沉默了16天，今更新微博，但跟向佐無關，而是轉發英國搖滾樂團「Pink Floyd」創始人羅傑華特斯（Roger Waters）上CNN受訪影片，他稱「台灣是中國的一部分」，還嗆CNN主持人如果不懂「就去讀書吧」。

向太配文寫下：「我雖然出生在台灣，從小在國民黨一黨專政的教育下，一直都知道自己是中國人，只是暫時居住在屬於中國領土的台灣省！總有一天會回大陸祖國懷抱裡。雖然國民黨裡面也有些不是什麼好東西，但比民進黨好多了，就是從來沒有說過台灣要獨立。所以這個老外退休的歌手很厲害，他知道歷史，他知道事實真相！我們只認這面旗（五星旗圖案）只知道只有一個中國。」而這段內容讓大陸網民相當興奮，不再追問向佐花邊。

國民黨 微博 退休

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