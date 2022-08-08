我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

吳啟華傳月付26萬人民幣贍養費 供前妻一家揮霍

娛樂新聞組╱綜合報導
傳吳啟華付給前妻大筆贍養費。(取材自微博)
傳吳啟華付給前妻大筆贍養費。(取材自微博)

58歲港星吳啟華近年專注於內地發展，與第二任妻子石洋子因合作拍劇而結緣，兩人育有女兒吳熙兒（豬豬），但在2014年結束7年婚姻。而前妻石洋子雖已經淡出演藝事業，在日常生活中常常曬出身穿名牌與名表的照片，日子過得相當滋潤。

綜合媒體報導，石洋子今年37歲，雖然已經生了一個女兒，身材依然姣好，女兒長期交由媽媽照顧，在疫情前，石洋子幾乎每個月都旅遊，不時Po出在日本、南韓、泰國的旅遊照片，還穿梭歐洲英國、法國等地，周身都是名牌、名表、名牌包。

香港01報導，石洋子可以享受貴族般生活全因吳啟華照顧，傳吳啟華除了月付6萬人民幣（約9000美元）贍養費之外，還會額外給予前岳母20萬人民幣（約2.9萬美元）家用，照顧愛女及前妻一家人的生活。

有傳言兩人離婚原因是石洋子太過「揮霍」，她曾一個月刷卡六位數人民幣，當時吳啟華曾維護妻子表示：「想買好東西是人之常情，除非我沒有能力，有能力會滿足他，而且他是我太太，不買給他買給誰呢？」

離婚後，吳啟華移居內地，更與朋友合開製作公司，事業越做越大。前幾年石洋子曾出演一部電視劇「麻雀」，但收視率並不高，目前石洋子已經淡出幕前，過著閒雲野鶴生活。

石洋子不時在微博分享日常生活。(取材自微博)
石洋子不時在微博分享日常生活。(取材自微博)

疫情 香港 泰國

上一則

拍廣告賺奶粉錢 孫藝真一轉身孕肚曝光

下一則

布蘭妮愛發裸照 兒子受不了主動離開

延伸閱讀

我有個情人在設拉子（一六）

我有個情人在設拉子（一六）
誰能戰到最後？ 小布身家超過裘莉2倍

誰能戰到最後？ 小布身家超過裘莉2倍
長期封關 嶺大調查：64%港人收入減

長期封關 嶺大調查：64%港人收入減
孫曉彤法律事務所帶您瞭解在美離婚必須知道的事

孫曉彤法律事務所帶您瞭解在美離婚必須知道的事

熱門新聞

53歲的許晴至今單身。（取材自微博）

「最美任盈盈」53歲仍單身 被問性需求 她大方回應

2022-08-04 22:40
珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

2022-08-05 21:12
陳美鳳的性感華服讓火辣身材一覽無遺。（高雄流行音樂中心提供）

陳美鳳火辣身材被看光 「真愛男」首露面驚呆全場

2022-07-31 17:55
周潤發。(本報資料照片)

周潤發爆「裸捐」7億美元財產 只因見了他一面

2022-08-02 08:23
好萊塢女星安海契驚傳自駕發生車禍，火燒車造成她嚴重燒傷，送醫治療情況仍危險。（取材自Instagram）

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

2022-08-05 22:08
張柏芝與帥兒子合照。（取材自抖音）

張柏芝養3帥兒不夠 宣布家中再添新成員

2022-07-31 00:31

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高