吳啟華傳月付26萬人民幣贍養費 供前妻一家揮霍

傳吳啟華付給前妻大筆贍養費。(取材自微博)

58歲港星吳啟華近年專注於內地發展，與第二任妻子石洋子因合作拍劇而結緣，兩人育有女兒吳熙兒（豬豬），但在2014年結束7年婚姻。而前妻石洋子雖已經淡出演藝事業，在日常生活中常常曬出身穿名牌與名表的照片，日子過得相當滋潤。

綜合媒體報導，石洋子今年37歲，雖然已經生了一個女兒，身材依然姣好，女兒長期交由媽媽照顧，在疫情 前，石洋子幾乎每個月都旅遊，不時Po出在日本、南韓、泰國 的旅遊照片，還穿梭歐洲英國、法國等地，周身都是名牌、名表、名牌包。

香港 01報導，石洋子可以享受貴族般生活全因吳啟華照顧，傳吳啟華除了月付6萬人民幣（約9000美元）贍養費之外，還會額外給予前岳母20萬人民幣（約2.9萬美元）家用，照顧愛女及前妻一家人的生活。

有傳言兩人離婚原因是石洋子太過「揮霍」，她曾一個月刷卡六位數人民幣，當時吳啟華曾維護妻子表示：「想買好東西是人之常情，除非我沒有能力，有能力會滿足他，而且他是我太太，不買給他買給誰呢？」

離婚後，吳啟華移居內地，更與朋友合開製作公司，事業越做越大。前幾年石洋子曾出演一部電視劇「麻雀」，但收視率並不高，目前石洋子已經淡出幕前，過著閒雲野鶴生活。