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質疑中國新說唱公正性 熱狗揚言集體退賽

記者林怡秀╱綜合報導
熱狗（左二）與眾人找「中國新說唱巔峰對決」節目組詢問票數來源。(圖：愛奇藝國際站提供)
熱狗（左二）與眾人找「中國新說唱巔峰對決」節目組詢問票數來源。(圖：愛奇藝國際站提供)

綜藝節目「中國新說唱巔峰對決」近日播出踢館選手與四大聯盟的1對1比賽，五名踢館選手可選擇四大聯盟中除了四個聯盟發起人以外的Rapper進行PK，由現場觀眾及評審投票定勝負，最後一組「中國新說唱2019」的亞軍黃旭被踢館選手劉炫廷踢館成功，慘遭淘汰，引起全場震驚。

黃旭跟劉炫廷比賽過程中也發生小插曲，兩人表演後的投票，因評審的投票系統發生故障而必須重新投票，由於評審的一票等於兩票，對於比賽結果有絕對性影響，現場氣氛瞬間緊張。

GAI周延也直言「這樣一點都不hip-hop」，Mc hotdog熱狗甚至表示「我們要集體退賽」，所有人決定一起詢問節目組。在節目組一一說明了票數來源，表示評審重投的票數跟第一輪一致，眾人於是接受比賽結果。輸了的黃旭發文表示「對於結果，我有不服但選擇尊重」。

PK掉黃旭的劉炫廷可以加入四大聯盟中的其中一組，原本黃旭所屬的「一席之地」跟熱狗的「寶貝大聯盟」都邀請他入隊，認為雖然黃旭輸了身為兄弟感到不捨跟氣憤，但比賽歸比賽，不是劉炫廷的問題，於是站在專業跟理性的選擇上邀請他；而另外兩隊則因擔心沒時間磨合所以沒有發出邀請。

最終劉炫廷選擇加入「寶貝大聯盟」，成為Mc hotdog熱狗聯盟的一員。

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