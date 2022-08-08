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無預警官宣離婚 孫怡、董子健5年婚姻走到盡頭

娛樂新聞組╱綜合報導
董子健(左)、孫怡無預警官宣離婚，震驚粉絲。(取材自微博)
董子健(左)、孫怡無預警官宣離婚，震驚粉絲。(取材自微博)

藝人孫怡、董子健8日無預警發布離婚消息，結束五年婚姻，孫怡稱「從前祝我們，今後祝你我」，董子健表示「咱都好好的」；隨後兩人工作室也發公告稱兩人是和平分手，並已辦理離婚手續，此後將以親人朋友的身分共同撫養孩子。並未解釋離婚原因。

綜合媒體報導，孫怡、董子健2016年公開認愛，2017年5月官宣結婚，同年9月女兒出生，雖然沒有舉辦婚禮，但一直以來兩人在社群經常秀互動，婚後孫怡每次出現也都特別幸福，未曾想兩人官宣離婚如此突然，讓網友感到非常震驚。

報導指出，曾出演「六弄咖啡館」的董子健年紀雖輕，演藝戰績卻是滿滿，2013年憑藉電影「青春派」入圍台灣金馬獎最佳新演員獎，「德蘭」入圍金馬影帝，中國媒體還曾將他和楊洋、吳亦凡、鹿晗列為中國四大小生。

長相甜美的孫怡，曾出演過「羋月傳」、「因為遇見你」、「人生若如初相見」等夯劇，漸漸星運大開，就在事業如日中天時，突然宣布和董子健結婚，據說是因為未婚先孕。

雖然兩人工作室表示是和平分手，不過有網友挖出孫怡7月曾曬出自拍，手機殼有「遠離男人」字樣，顯得格外敏感。

入圍 社群 吳亦凡

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