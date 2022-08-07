王心凌浪姐奪冠 感性發言：收穫友情…

王心凌成功駕馭身上的粉色亮片洋裝。（取材自微博）

「乘風破浪」日前總決賽，藉此節目再度翻紅的台灣藝人王心凌 以C位之姿拿下總冠軍，與鍾欣潼（阿嬌 ）、鄭秀妍（Jessica)、于文文、譚維維、薛凱琪、郭采潔、張天愛、蔡卓妍（阿Sa）和唐詩逸成團。

總決賽中，姐姐們被製作單位安排穿上死亡芭比粉色調服飾，讓觀眾看了直搖頭，大嘆「連總決賽都要惡搞姐姐們」、「不能讓姐姐們穿些好看的嗎？」不過王心凌卻完美駕馭身上的粉色亮片洋裝，粉絲們稱讚「其他的姐姐穿這顏色簡直拖垮，王姐卻撐起來了！」

王心凌也在微博 分享心得，寫道：「本來以為自己不會乘風破浪，本來以為要很久之後才和大家見面，本來以為自己不會嘗試說唱，本來以為自己不會享受多人舞台，本來以為我會受不了真人秀，本來以為我不會想當隊長，本來以為不會走到乘風夜。」

而後又表示：「或許，需要很多勇氣，很多的堅持，還有很多愛….因為這段時間，我有了比我想像還要更多的愛和友情，讓不可能變成了可能……乘風破浪之後，還有很多新的故事會在前頭……我們一起，給彼此愛，給彼此支持……很久，很久，很久。」

透過節目再度翻紅，王心凌在賽後訪問時，坦言沒有想到會有這樣的成績，「反正就是盡力努力，默默地做默默的努力，做好每件事情」，長達三個多月的節目錄製，她也與其他姐姐們培養出好感情，言語間也流露不捨賽後「恢單」，要離開大家獨自活動。