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林憶蓮神隱3年為乾爹慶生露面 網友：快要認不出來

娛樂新聞組／綜合報導
許久不見的林憶蓮，在為乾爹祝壽的視頻中露臉。（取材自微博）
許久不見的林憶蓮，在為乾爹祝壽的視頻中露臉。（取材自微博）

56歲華語樂壇天后林憶蓮多年前與小11歲男友分手後，就鮮少出現在幕前，近日她罕見曝光近況，為老戲骨胡楓祝壽，不過，許多網友紛紛表示快要認不出來。

綜合媒體報導，香港藝人胡楓今年90歲，他年初生日但卻碰上疫情，近來疫情好轉，TVBS也替他舉辦大壽慶祝，順便預祝他9月在紅館的演唱會成功。

當天除了胡楓的家人外，還有不少圈內好友及後輩出席派對，場面隆重，TVB更找來攝影直播當天畫面，整場慶生宴宛如春節晚宴。

許久不見的林憶蓮，在為乾爹祝壽的視頻中露臉。（視頻截圖）
許久不見的林憶蓮，在為乾爹祝壽的視頻中露臉。（視頻截圖）

而令網友驚喜的是，久未露面的林憶蓮，也特地錄製影片替乾爹胡楓慶生。畫面中，看起來脂粉未施、戴著黑框眼鏡的她，把頭髮綁成一個馬尾，額頭也留有濃密瀏海，打扮簡單但看得出保養得宜，讓網友都驚艷不已。

林憶蓮2020年宣布和鼓手男友恭碩良分手後，生活就一直很低調，鮮少出現在幕前，因此粉絲快三年再見到她，都興奮直呼「失蹤人口終於出現了」、「聲音還是這麼溫柔」、「她狀態好好！！我失語了……早點出來營業吧」、「真的出現了！我好想妳」，但也人覺得她好像消瘦了不少，「林女士瘦好多，一時之間還有點認不出」。

疫情 香港 攝影

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