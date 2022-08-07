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劉德華「好聲音」領頭唱 只見「影」不見人挨批

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華是這季「中國好聲音」最大亮點，卻在播出當天以3D投影的方式現身。（取材自微博）
劉德華是這季「中國好聲音」最大亮點，卻在播出當天以3D投影的方式現身。（取材自微博）

音樂選秀節目「2022中國好聲音」日昨開播，早前宣布劉德華擔任「好聲音見證人」，將於首集與最後一集亮相，令觀眾備感期待，還登上了熱搜，但首集劉德華本人並沒有到場，而是採用全息投影技術與大家「見面」，讓無數網友感到失望，畢竟都是衝著劉德華去的，卻看不到真人，只能看到一個3D投影，引來很多吐槽。

劉德華是這季「中國好聲音」最大亮點，卻在播出當天以3D投影的方式現身。（取材自微...
劉德華是這季「中國好聲音」最大亮點，卻在播出當天以3D投影的方式現身。（取材自微博）

綜合媒體報導，當天節目一開場，劉德華率先出場，但卻是以3D投影的方式現身，置身舞台中央，劉德華對學員們說：「如果我剛剛入行，我什麼都不怕，我會很勇敢地跑去參加『中國好聲音』。但是今天的我怕了，我怕唱著唱著忘了歌詞，跑了調，怕自己唱完，椅子還沒有轉過來。『中國好聲音』很勇敢，十年了，一如既往地堅持，這就是我今天站在這裡的原因。」隨即便現場演繹了經典歌曲「今天」。

在四位導師李克勤、梁靜茹、廖昌永、李榮浩演唱完後，劉德華還與他們一起合唱了「上海灘」，聽得全場觀眾心潮澎湃。

據了解，首次參加綜藝節目的劉德華今次是零片酬出任「好聲音見證人」，網友大讚道：「不愧是劉天王」、「情商不是一般人能比」等。目前該戲已殺青，不知道總決賽時，劉德華會否親臨現場。

梁靜茹

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