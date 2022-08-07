郭碧婷昔喊不婚 今竟活成最不想成為的女人

向佐（右）遭狗仔爆料背著郭碧婷出軌。（取材自微博）

台灣女星郭碧婷與向華強之子向佐婚後育有兩女，今年5月向佐開心宣布郭碧婷已懷二胎，夫妻倆偶爾也會在社群 平台和節目放閃。沒想到大陸狗仔「推理君江小宴」卻曝光獨家照片，點名寫下「向佐約會美女同回男方婚房超親暱」，即便向太已否認，不過迄今向佐和郭碧婷皆未發言，有網友翻出郭碧婷過往曾分享的感情觀，不禁感嘆：郭碧婷在婚姻中「活成了最不想成為的女人」。

原來。郭碧婷曾分享感情觀：「以前我並不想結婚，因為我不想變成一個男人的附屬品。害怕男人覺得我們只是一個可以結婚或生孩子的女人。」如今聽來更令人感到心疼。

郭碧婷主演「小時代」暴紅後，選擇與向佐結婚、嫁入豪門，當時，郭碧婷坦言：「我可以跟你結婚、生子，只是因為『我願意』，並不是因為我覺得這個年紀該嫁了。」但強調是選中向佐，認為能與對方過一輩子。

只是郭碧婷與向佐結婚後，向佐表明希望郭碧婷婚後不要工作，這點令郭碧婷相當難以接受，因為，婚前的郭碧婷是追求「經濟獨立」的女人，不過，郭碧婷則解釋，溝通後與向佐達成了共識。郭碧婷為向佐生子後，仍疑似遇到出軌，到頭來讓網友無比心疼。