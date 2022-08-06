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香港MIRROR重傷舞者醒了 父揭近況：能簡單與外界溝通

噓！星聞 綜合報導
重傷舞者阿Mo人已清醒。（取材自Instagram）
重傷舞者阿Mo人已清醒。（取材自Instagram）

香港男團MIRROR紅館開唱發生重大工安事故，2名舞者被意外被重達600公斤的巨型螢幕砸傷，其中一名舞者李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，目前仍在伊利沙伯醫院加護病房觀察治療，他的牧師父親李盛林7日透露已清醒過來，而他的女友、女團「COLLAR」成員蘇芷晴（So Ching）在意外發生後，昨晚首度更新Instagram發文，傳達思念。

據港媒報導，阿Mo受傷後，父母隨即從加拿大趕往香港探視兒子，7日阿Mo的牧師父親發了一封代禱信，透露目前阿Mo已經清醒過來，能簡單與外界溝通，感謝醫護人員的照顧，也感謝大眾的關心與祝福，盼望政府有關單位能成立「跨部門工作小組」調查，以保障將來表演者的安全，之後希望外界給予空間與時間，讓家人能平伏心情，專注在阿Mo的治療。

阿Mo的女友也是女團「COLLAR」成員的So Ching，6日首度更新Instagram向男友喊話「等你回來」。

So Ching在Instagram上傳一張貓與玩偶鼻貼鼻的照片，寫道：「等你回來聽我重覆這旋律。」表示會等阿Mo回來。而這一句是來自岑寧兒的歌曲「如果我是一首歌」，代表了她的心意。

香港 加拿大

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