觀影說劇／楊紫、成毅虐戀賺淚 躺棺材成棺配CP

楊紫(右)、成毅在「沉香如屑」中躺棺材被趣稱為「棺配CP」。(圖：龍華電視提供)

藝人楊紫、成毅在「沉香如屑」中上演虐戀，因為仙界規定需斷情絕愛，而嘗盡了人間八苦中的「求不得，愛別離」，虐心的劇情讓觀眾揪心；花絮曝光彩排時，兩人卻搞笑、跳舞、唱歌樣樣來，被觀眾虧：「眼淚都白流了。」

「沉」劇的名場面多不勝數，像是讓人臉紅心跳的浴桶吻、屏風吻；讓人姨母笑的拔睫毛許願；生日躺棺材，也因此被稱為是名副其實的「棺配CP」；或是讓人撕心裂肺的訣別。前面十幾集，成毅和楊紫的幾場哭戲，賺取了不少觀眾的眼淚，兩人被形容是仙俠虐劇的扛霸子、專治乾眼症的演員。

楊紫被稱為有「旺夫」體質，只要跟她對戲的男演員，一定會大紅。成毅蟄伏9年，因「琉璃」吐血80次以上暴紅，加上之後每一齣戲都有吐血劇情，被稱為「吐血專業戶」；在拍「沉」劇時他一度被血漿噎到，工作人員還以為他沉浸在劇中。

成毅這次在「沉」劇一人分飾三角，不論是在造型服裝上，或是眼神上，讓觀眾一看就可以輕易分辨，一個是隱忍克制、高冷無趣的戰神帝君應淵，只有遇到顏淡才會有頑皮的一面；一個是被網友稱為瘋批「渣爹」玄夜是應淵的生父；另一個是下凡歷劫化身捉妖師唐周，個性古靈精怪、腹黑毒舌。