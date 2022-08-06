全家酷合體代言 陳冠希吐當爸真心話「家庭第一」

陳冠希(右起)與女兒Alaia、老婆秦舒培一家三口穿上品牌單品合照，陳冠希更說出成家後的真實心聲。(取材自Instagram)

港星陳冠希趁著七夕情人節曬出與今世、前世情人拍的全家福照，更說出成家後真實心聲。

綜合媒體報導，畫面中三人都擺出高冷表情，散發出超強氣場的一家人；陳冠希梳著很有個性的髮型，妻子秦舒培長髮披肩但雙眼炯炯眼神，而他們的寶貝女兒Alaia站在兩人中間，面對鏡頭完全不生澀害羞，更承襲了爸媽優良基因，越大越漂亮。

綜合媒體報導，而陳冠希在PO出照片後，寫下了「FAMILY FIRST ！！！！！！」，並標註了秦舒培和寶貝女兒Alaia，驚喜洩露他成家當爸後的真心話，家庭已經是他的第一，底下也引起粉絲留言大讚，「有愛的一家人」、「從Alaia眼神就能看出滿滿的自信和幸福」、「酷帥又美麗的一家」、「想看他們多拍Vlog之類的」。

另有網友狠批「一點笑容也沒有，是怎樣」，其實這是日牌Sacai的宣傳照，陳冠希跟品牌設計師阿部千登勢（Chitose Abe）交情甚篤，今次出動一家人為Sacai擔任模特兒，堪稱Sacai「潮品集」；而且這非傳統家庭照，時尚 照誰說一定要笑臉迎人呢。

其實這並非陳冠希一家三人首度合體，先前在Sacai與卡地亞（Cartier）聯名的活動中，當時小女兒Alaia也曾一同現身。

此外，7月底有網友分享巧遇陳冠希一家三口照片，他們很親切合照，不過陳冠希零修圖模樣被不少人嫌老。