馬思純攜手王俊凱 「斷·橋」追兇、雙向救贖

馬思純（右）和王俊凱在電影「斷·橋」中，一起踏上尋找真相的旅程。（取材自豆瓣電影）

由李玉執導，馬思純、王俊凱、范偉領銜主演的電影 「斷·橋」定檔8月13日播出，近日曝光三張角色海報。海報中，破舊泛黃的報紙下，馬思純、王俊凱和范偉神色各異，報紙上零碎的新聞拼湊出一樁撲朔迷離的案件。馬思純飾演的聞曉雨嘴唇乾裂，頭髮凌亂，眼神中透露著詫異和迷茫；王俊凱飾演的孟超面帶灰塵，神情緊繃，充滿故事感；而范偉飾演的朱方正直視前方，毫無波瀾的眼神下似乎埋藏著不可告人的秘密。

北方網報導，電影「斷·橋」講述大橋垮塌後牽出一樁案中案。死者女兒聞曉雨在父親追悼會時，被自稱是目擊者的孟超告知了一個不為人知的秘密：養父朱方正很可能就是兇手。聞曉雨決心為父親找到案件的真相，孟超的出現為她提供了寶貴線索，而種種蛛絲馬跡似乎指向了聞曉雨的養父朱方正。

電影將揭開種種真相，包括孟超如何獲知當年案發的內幕，又能否取信於聞曉雨？聞曉雨該如何面對曾經依賴信任的養父？無依無靠的聞曉雨和孟超在探尋真相的路上會遇到怎樣的危險，又能否化險為夷？種種都令人格外好奇。

電影中，馬思純飾演的聞曉雨受到王俊凱飾演的孟超幫助，兩人一起踏上尋找真相的旅程。在相處中，聞曉雨和孟超彼此治癒，互相溫暖。兩個本無關係的陌生，命運就此交織，開啟了一場心與心的雙向救贖。

范偉飾演的朱方正一面是聞曉雨慈愛的養父，一面又是毫不留情的惡人，又暖又狠。巨大的反差引人猜想，他與聞曉雨父親的離世究竟有著怎樣的聯繫，在跟聞曉雨的親情和自己的利益之間，又會做出怎樣的選擇？范偉將會如何演繹這個慈愛的狠父，觀眾期待看到不一樣的演出。