趙薇被封殺神隱1年 突現身北京機場造型青春

神隱許久的趙薇近日被拍到現身北京首都機場。（取材自微博）

女星趙薇 於去年8月突然傳出被列為「劣跡藝人」，遭中國當局封殺，不只微博被關、主演多部作品也被各大影片平台除名下架。傳言趙薇已經和先生出逃至法國，但也有消息指出她在老家安徽，去年12月又被拍到現身香港 ；近日，她又被拍到現身北京 機場，引起熱議。

香港01報導，趙薇自從被傳遭封殺後一直神隱至今，微博停更長達9個月，今年6月則在IG story發文悼念爸爸，透露爸爸已離世，並心痛發聲：「而我一無所有。」不過她事後火速刪文，只留下一張佛像的圖畫。

行蹤成謎近一年後，趙薇日前被拍到現身北京機場。當天趙薇打扮休閒，留過肩長髮綁起雙辮子，戴上棒球帽和口罩；她邊走邊低頭看手機，腳步輕快，身旁有一位女性同行。趙薇見到鏡頭拍攝時並未閃躲，且眼神溫柔，並繼續原本行程前往登機。

即使只是匆匆一瞥，許多粉絲仍大感驚喜，紛紛留言：「是不是可以復出了」「太想她了」「好想去見她啊」，網友也熱議：「新鮮的？好久沒見啊。」

神隱許久的趙薇近日被拍到現身北京機場。（取材自微博）

趙薇去年原本正在拍攝改編美劇「法律女王」（On the Basis of Sex）的影集「玫瑰之戰」，但傳出被封殺消息後，她也被換角改由袁泉所主演；不少人猜她已經離開中國，但趙薇還是聲明，自己依舊在北京。