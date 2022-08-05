王菲隔18年合體王家衛 「露香肩」片場照曝光

王菲曾參演王家衛電影「重慶森林」，讓人印象深刻。（取材自豆瓣電影）

天后王菲 近年較少現身公開場合，就連微博都暫時關閉，讓外界好奇她的近況，不過她最近被媒體拍到現身攝影 棚，將與導演王家衛再度合作，只見她穿著白色平口長裙，露香肩舉止優雅，王家衛則不時仰頭大笑。

王菲曾與王家衛合作過3次，分別是1994年電影 「重慶森林」、2004年電影「2046」和王菲巡迴演唱會「彼岸花」舞台。近日狗仔「攝影劉大錘」曝光兩人相隔18年再度合作，推測是拍攝廣告。

王家衛曾和王菲合作三次。（取材自豆瓣電影）

香港01報導，只見畫面中的王菲依然留著短髮，身穿白色平口長裙，雙手側平舉練習走位，不時皺眉，似乎在保持平衡，連續走了多次之後，王菲表情有些焦慮。而另一邊的王家衛則坐在座椅上大笑，兩者反差極大，畫面有趣。

王菲被狗仔拍到穿著一襲平口長裙，和王家衛同時現身片場。取材自微博

許多網友期待兩人的合體，還希望再合作電影、甚至音樂MV。不過，有部分網友留言：「王菲怎麼突然就老了」、「老態盡顯，歲月不饒人啊。」也有網友認為她在這個年紀已經保養得不錯，「她好像有50了，還是50多了，生兩孩子，還能保持這樣已經不錯啦」等。

事實上，王菲將在本月8日年滿53歲，從影片中不難看出她皮膚依然光滑白皙，面部瘦削，只是手臂比起之前略微圓潤了些，狀態依舊非常好。