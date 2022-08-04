吳磊霸道式表白趙露思 自認「不健康」想報警

吳磊(左)與趙露思在「月升滄海」中甜蜜放閃。(取材自微博)

吳磊與趙露思在「星漢燦爛」續集「月升滄海」中已成未婚夫妻，兩人為更了解彼此，吳磊帶著趙露思來到他小時候的秘密基地看著城內夜景，接著告白：「湊近一點，看我眼中最亮的星，那就是妳。」

小倆口近距離貼臉、氣氛正好時，正巧被一眾士兵撞見，士兵趕緊反駁什麼都沒看見，但吳磊卻公然放閃，回答：「沒看見？那再看一次！」接著突襲親吻女方的額頭，趙露思一楞、臉羞紅到不行，讓她事後心動難耐，整夜想著吳磊睡不著覺，網友也更期待後續應景七夕情人節兩人瘋狂撒糖劇情。

吳磊飾演的凌不疑有著坎坷身世，總是用權勢、命令方式保護趙露思，他對待人好的方式與眾不同，「直男霸道」行徑，讓他受訪時坦言這個角色：「一半天使 、一半惡魔，現在要是有這樣的人，我一定會離得遠遠的，立馬報警就走了！」他也害怕這樣的人設遭到劇迷抗拒，「我也挺怕觀眾會不喜歡的，因為他有時候其實很霸道、很熱烈、很直接，在當代年輕人來看，不是那麼健康。」

吳磊將「直男霸道」人設帶進戲中與趙露思間的情感，讓兩人進度超展開。他直球示好：「在我面前妳不用壓低身段、也不用學任何人，我喜歡的，就是這樣的妳。」趙露思回應他：「從今以後我一定會使勁對你好，好到你覺得煩為止。」

吳磊主動求愛，要求趕快成婚，霸氣喊：「少商（趙露思飾），我們早點成親好嗎？」而兩人在花朵紛飛的綠茵樹下首次接吻，吳磊霸氣親上趙露思，這一個「花朵吻」讓兩人感情躍進一大步。