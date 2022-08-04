我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

吳磊霸道式表白趙露思 自認「不健康」想報警

記者杜沛學／綜合報導
吳磊(左)與趙露思在「月升滄海」中甜蜜放閃。(取材自微博)
吳磊(左)與趙露思在「月升滄海」中甜蜜放閃。(取材自微博)

吳磊與趙露思在「星漢燦爛」續集「月升滄海」中已成未婚夫妻，兩人為更了解彼此，吳磊帶著趙露思來到他小時候的秘密基地看著城內夜景，接著告白：「湊近一點，看我眼中最亮的星，那就是妳。」

小倆口近距離貼臉、氣氛正好時，正巧被一眾士兵撞見，士兵趕緊反駁什麼都沒看見，但吳磊卻公然放閃，回答：「沒看見？那再看一次！」接著突襲親吻女方的額頭，趙露思一楞、臉羞紅到不行，讓她事後心動難耐，整夜想著吳磊睡不著覺，網友也更期待後續應景七夕情人節兩人瘋狂撒糖劇情。

吳磊飾演的凌不疑有著坎坷身世，總是用權勢、命令方式保護趙露思，他對待人好的方式與眾不同，「直男霸道」行徑，讓他受訪時坦言這個角色：「一半天使、一半惡魔，現在要是有這樣的人，我一定會離得遠遠的，立馬報警就走了！」他也害怕這樣的人設遭到劇迷抗拒，「我也挺怕觀眾會不喜歡的，因為他有時候其實很霸道、很熱烈、很直接，在當代年輕人來看，不是那麼健康。」

吳磊將「直男霸道」人設帶進戲中與趙露思間的情感，讓兩人進度超展開。他直球示好：「在我面前妳不用壓低身段、也不用學任何人，我喜歡的，就是這樣的妳。」趙露思回應他：「從今以後我一定會使勁對你好，好到你覺得煩為止。」

吳磊主動求愛，要求趕快成婚，霸氣喊：「少商（趙露思飾），我們早點成親好嗎？」而兩人在花朵紛飛的綠茵樹下首次接吻，吳磊霸氣親上趙露思，這一個「花朵吻」讓兩人感情躍進一大步。

天使

上一則

張柏芝曬15歲大兒子 捲髮濃眉比媽媽高

下一則

徐若瑄笑談初戀 常奮不顧身搭機追愛

延伸閱讀

吳磊「月升滄海」直男霸道示愛 自認「不健康」想報警

吳磊「月升滄海」直男霸道示愛 自認「不健康」想報警
吳磊要娶趙露思 霸氣求婚上熱搜

吳磊要娶趙露思 霸氣求婚上熱搜
「她的婚事我負責」吳磊霸氣求婚趙露思 電暈劇迷

「她的婚事我負責」吳磊霸氣求婚趙露思 電暈劇迷
吳磊證實北電延畢「參加校外實踐」 網讚：沒用特權

吳磊證實北電延畢「參加校外實踐」 網讚：沒用特權

熱門新聞

有網友在日本偶遇陳冠希一家人。 (取材自Instagram、微博)

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

2022-07-28 08:59
布裘婚變快滿6年，彼此都還沒有公開的新戀情。（路透資料照片）

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

2022-07-29 17:31
布麗拉森在Instagram貼上穿比基尼奔跑的照片。（取材自Instagram）

「驚奇隊長」身材解放秀雪乳、腹肌 長腿驚現大片瘀青

2022-07-27 22:28
張柏芝與帥兒子合照。（取材自抖音）

張柏芝養3帥兒不夠 宣布家中再添新成員

2022-07-31 00:31
阿Mo傳已完成手術，最壞恐下半身癱瘓。(取材自Instagram)

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

2022-07-29 00:36
陳美鳳的性感華服讓火辣身材一覽無遺。（高雄流行音樂中心提供）

陳美鳳火辣身材被看光 「真愛男」首露面驚呆全場

2022-07-31 17:55

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空