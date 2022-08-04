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章子怡：願再花3年只為拍王家衛一部戲

娛樂新聞組╱綜合報導
章子怡曾說，王家衛是最了解她的導演。(取材自微博)
章子怡曾說，王家衛是最了解她的導演。(取材自微博)

FIRST青年影展上日前放映了知名導演王家衛的「一代宗師」，當天雖然下著雨，但不少觀眾依舊打著雨傘、披著雨衣看電影。映後，該片女主角章子怡來到放映現場，她說：「如果王家衛有新電影想合作，我願意再拿出三年只為拍他的一部戲。」

北京青年報報導，章子怡曾說，王家衛是最了解她的導演，對她的事業和人生都非常重要，不僅讓她拿到一堆獎項，王家衛更是她人生中非常重要的朋友。2009年籌拍「一代宗師」時， 「潑墨門」流言影響章子怡的電影事業，讓她失去即將開拍的一部戲的女主角角色。此時王家衛的「一代宗師」終於開機，讓章子怡走出低谷，且憑藉宮二這個角色獨攬四座影后大獎，迎來人生的高光時刻。

據報導，章子怡曾說，拍攝「一代宗師」是她最不順利的時候，每天在片場都非常焦慮。在一次訪談中，她提到，「有一天我鼓起勇氣和王家衛說，能不能給我放個假。在拍攝的過程中，停工一天製作費都要花掉很多，但是他同意了。他擁抱我，和我說，『你什麼時候願意回來，我等你』。」讓章子怡相當感動。

在觀眾問答環節裡，她再次談到王家衛：「這世界上沒有幾個王家衛，這是他獨有的風格，也是他的能量所在。」

電影 導演 北京

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