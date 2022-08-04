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鍾楚紅罕見拍廣告 氣質黑髮女神範十足

娛樂新聞組╱綜合報導
鍾楚紅罕見露面拍廣告。(取材自微博)
鍾楚紅罕見露面拍廣告。(取材自微博)

退出演藝圈多年的鍾楚紅近期罕見復出接拍了電視廣告，多張拍攝現場的照片曝光後，引發網友熱議。

蓋飯娛樂報導，據悉，鍾楚紅此次復出是為某天然染髮劑拍攝廣告，在拍攝現場，鍾楚紅穿著白色上衣站在攝像機前，輕輕撥動自己的秀髮；在另一張照片中，鍾楚紅坐在椅子上面帶笑容，雖然她臉上有皺紋，蘋果肌下垂，但她看上去仍然溫柔又有氣質。

今年62歲的鍾楚紅明顯發福了不少，皮膚也鬆弛了，但她身上那種溫柔而堅定氣質仍然令人動容。雖然鍾楚紅很久沒有在螢光幕前，但她工作時仍保持很好的狀態，全程都非常專業。

鍾楚紅此次能夠再次露面拍攝廣告令觀眾們都非常驚喜，她在大好年華淡出演藝圈，多年來粉絲們一直都非常想念她。

據報導，曾被封為「最美艷港姐」的鍾楚紅，其美貌在香港演藝圈的黃金時代數一數二，美到張國榮都感嘆即使她有瑕疵和錯誤都會原諒她，可以說是老天爺賞飯吃。

1994年息影的鍾楚紅專心享受生活，與丈夫十分恩愛，但兩人一直沒有孩子，2007年鍾楚紅的丈夫因癌症去世，她花了好幾年才走出來，如今，62歲的鍾楚紅雖然孤身一人，但她的生活仍然非常愜意，經常爬山、運動，與好友相聚，一個人也能過得很好。

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