乘風破浪總決賽 傳王心凌奪冠

王心凌被爆在「乘風破浪」以C位出道。(取材自微博)

綜藝節目「乘風破浪」本周迎來總決賽，日前參與錄製的網友在網路上透露前三名是王心凌 、鄭秀妍（Jessica）、于文文，當中王心凌自以「愛你」一曲征戰掀起了回憶殺，緊接著幾次比賽人氣居高不下，在觀眾喜愛度排名頻頻獨占鰲頭，最終奪下C位並不令人意外。

王心凌當上隊長後帶領團隊多次奪得冠軍，這回總決賽不以直播進行，反而是提前錄製，網友爆料，最終觀眾喜愛度平均分數排名冠軍為王心凌，在本屆以C位出道，勝出的還有鄭秀妍、于文文、譚維維、鍾欣潼（阿嬌 ）、蔡卓妍（阿Sa）、薛凱琪、郭采潔、唐詩逸、張天愛，另外譚維維拿下最佳隊長獎。

鄭秀妍在上周第五次公演中節節失利，不但隊長表演賽輸給了王心凌、譚維維，團體賽也沒得到好成績，最後隊上的張歆藝被淘汰，許多粉絲為鄭秀妍打抱不平，認為她實力堅強，連那英都讚她是唱跳女王，鄭秀妍也在舞台上落淚，並讀了寫給粉絲的親筆信，感謝粉絲的支持和喜愛。

鄭秀妍的妹妹鄭秀晶特別錄製了一段影片為她加油打氣，惹得她當場在台上暴哭。

演出「延禧攻略」暴紅的吳謹言以第11名飲恨，無法入團，但有網友爆料她月底將進組拍戲，因此只能拱手讓位。