演瘋魔神探 劉青雲瘋不瘋？ 「問老婆才知道」

相隔15年，劉青雲(右)和導演韋家輝再度合作「神探大戰」。(圖：華映提供)

港星劉青雲在新片「神探大戰」飾演思覺失調的瘋魔警探，在片中為尋求真相不顧性命直衝，看起來沉穩的劉青雲被問到私下是否有瘋狂的一面？他笑說：「要問老婆才知道。」

他坦言自己生活過得很簡單、平淡，跟大家沒什麼分別，但他馬上開玩笑稱：「我不是一個脾氣很好的人，不會常常發脾氣，頂多一年發脾氣兩次，每次六個月。」語畢全場大笑。

劉青雲2007年曾在電影 「神探」裡演出一位被認定患上精神病而被迫退職的警隊高層，相隔15年，再度與導演 韋家輝合作新片「神探大戰」，兩人坦言再次合作一開始有點陌生，但很快就回到以前拍片的默契。

片中劉青雲不時喃喃自語，詮釋瘋癲性格，讓他直呼：「這次的演出難到讓我想退出演藝圈了。」一場他為了破案跳進河裡的場景，畫面驚險，韋家輝表示拍了五、六次，劉青雲都親自上陣。

妙的是，這部片動作戲不少，內心戲也多，劉青雲卻爆料：「這次的電影沒劇本，我都不知道拍什麼？」導演說：「在香港 拍戲不會有太多劇本，很多即興，不穩定的狀況下，演員也不知道自己的生死。」他們開玩笑稱「只知道什麼時候放飯」。

至於兩人是否會意見分歧？劉青雲幽默大喊：「危險動作都不同意！但尊重導演最後的決定，因為整部片是他的。」