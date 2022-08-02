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劉青雲自爆脾氣不好 1年發飆2次「每次6個月」

記者黃保慧／台北——香港連線報導
劉青雲表示拍「神探大戰」沒有劇本。(圖：華映提供)
劉青雲表示拍「神探大戰」沒有劇本。(圖：華映提供)

港星劉青雲在新片「神探大戰」飾演思覺失調的瘋魔警探，在片中為尋求真相不顧性命直衝，看起來沈穩的劉青雲被問到私下是否有瘋狂的一面？他笑說：「要問老婆才知道，那你覺得我有瘋狂嗎？」他坦言自己生活過得很簡單、過得平淡，跟大家沒什麼分別，但他馬上開玩笑稱：「我不是一個脾氣很好的人，1年發脾氣2次，每次6個月。」語畢全場大笑。

劉青雲2007年曾在電影「神探」裡演出一位被認定患上精神病而被迫退職的警隊高層，相隔15年，再度與導演韋家輝合作新片「神探大戰」，兩人坦言再次合作一開始有點陌生，但很快就回到以前拍片的默契。

導演韋家輝(左)和劉青雲在「神探大戰」再度合作。(圖：華映提供)
導演韋家輝(左)和劉青雲在「神探大戰」再度合作。(圖：華映提供)

片中劉青雲不時喃喃自語，甚至還與蔡卓妍一起從高樓摔下來，完全搏命演出。一場他為了破案跳進河裡的場次，畫面相當驚險，韋家輝表示拍了5、6次，劉青雲都親自上陣，劉說道：「戲其實不太危險，對我來說還可做得來，最特別的是，水裡面的戲穿很多衣服、水流很急，以前沒有在水裡拍的戲，感覺挺新鮮的。」

妙的是，這部片動作戲不少，內心戲也多，劉青雲卻爆料：「這次的電影沒劇本，沒劇本做功課，我都不知道拍什麼？」導演說：「在香港拍戲不會有太多劇本，很多即興，不穩定的狀況下，演員也不知道自己的生死，只知道什麼時候放飯。」在無完整劇本情況下，劉青雲先靠自己想像再跟導演溝通去完成演出。至於兩人是否會意見分歧？劉青雲幽默大喊：「危險動作都不同意！」

導演 電影 香港

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