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吳謹言被指「破浪失敗」淪王心凌踏腳石 因得罪2大咖

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言(左)被指參加「浪姐」後，成為王心凌的踏腳石。（取材自微博）
吳謹言(左)被指參加「浪姐」後，成為王心凌的踏腳石。（取材自微博）

中國女團選秀節目「乘風破浪」第三季捧紅王心凌，也讓韓星Jessica（鄭秀妍）在中國賺到一大票粉絲。其實參與節目的多是有知名度頂流演員、歌手，包括憑清宮劇「延禧攻略」躋身一線女星的吳謹言；不過，近日有博主批評吳謹言淪為王心凌的踏腳石。

中國博主「閒娛記」近日發布影片，表示：「吳謹言已經很長的時間沒有好資源，以求能借助『浪姐3』的熱度，再次火出圈。但事與願違，因為王心凌的暴火，吳謹言淪為小透明。」

「閒娛記」影片聲稱吳謹言走下坡，歸咎2大事。第一是2018年得罪央視。當時她被節目組批評耍大牌，不僅臨時更換採訪地點，還索要金錢支付場地費用、要求縮短採訪時間，被央視直接點名「失德」。

吳謹言被指參加「浪姐」仍難以翻身。（取材自微博）
吳謹言被指參加「浪姐」仍難以翻身。（取材自微博）

「閒娛記」表示，第二是吳謹言得罪恩師于正。于正曾動用人脈讓吳謹言主演一部大製作電影，然而吳謹言和緋聞男友洪堯去海邊衝浪，放片方鴿子。據說事後于正大發雷霆，資源也漸漸轉給女星白鹿；影片更說，傳言「浪姐3」後吳謹言將與于正解約。

不過事實上，吳謹言在「浪姐3」的表現獲得不少好評，不是歌唱科班出身的她，還曾讓王心凌和Jessica上演搶人大戰。網友留言：「我是因為看到她幫王心凌擋兔子肉，才注意到她，又美又可愛又帥氣！」也有人鼓勵吳謹言：「重新捲浪而起吧！退潮只是為掀起更高的浪！」

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