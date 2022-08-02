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伊能靜參加洛杉磯奢華派對 傳為詐騙犯慶生惹議

記者林士傑／綜合報導
伊能靜捲入詐騙犯生日派對風波。（取材自微博）
伊能靜捲入詐騙犯生日派對風波。（取材自微博）

女星伊能靜近日被爆料，在美國參加億萬富豪Andy的奢華生日派對，場內奢華程度一度震驚洛杉磯社交界。不過，主角Andy被網友扒出疑似是遭到通緝的中國詐騙犯夏竹林；伊能靜一度神隱後，對於出席派對一事，表示是去參加慈善場合。

伊能靜近日微博IP顯示在美國，並被網友爆料一段影片，在億萬富豪Andy生日派對上問對方想許什麼願望，Andy說要賺很多錢。派對現場布置採用高檔蠟燭與鮮花，風格極其豪華，據了解含餐費，費用超過600萬人民幣（約88.7萬美元）。

沒想到伊能靜開心站台卻捲入爭議，網友比對Andy與詐騙犯夏竹林的長相後認為相似度高達9成，還指出生日派對有如選妃現場。夏竹林因透過虛擬幣詐騙他人近4987萬美元遭到起訴，前妻已經入獄服刑，他則逃到海外，遭到中國官方通緝。

伊能靜(左)現身富豪Andy的生日會，對方卻被網友指出神似詐騙犯夏竹林。（取材自...
伊能靜(左)現身富豪Andy的生日會，對方卻被網友指出神似詐騙犯夏竹林。（取材自微博）

此外，有網友認為伊能靜積極參與區塊鏈產業，此行似是趁機取經；但也有人開玩笑指出她是臥底，成功揪出逃犯。

對於爭議，伊能靜稍早透過工作室發表聲明，表示自己只是應邀參加慈善活動。

伊能靜工作室發表聲明澄清。（取材自微博）
伊能靜工作室發表聲明澄清。（取材自微博）

伊能靜在聲明中稱，友人的女兒以「華人慈善捐款活動」名義提出邀請，出席並未收取分文，溝通流程時知道全程會有電視台、社交媒體直播，「在活動過程中，主辦方介紹到當天也是捐款人生日，因此伊能靜女士受邀上台講話並互動。現場除與友人的女兒相識外，伊能靜女士與其他人員均不認識。現場採訪也已明確表示受邀而來，並不認識捐款人。」

對於網路相關爆料，伊能靜工作室表示會通過法律途徑，對後續依然惡意解讀的單位及個人進行依法取證，保留相關證據並通過法律途徑維護藝人名譽權。

詐騙 通緝 洛杉磯

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