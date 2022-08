梁朝偉罕見拍大片微笑迷人 「神祕日本潮牌」引猜測

梁朝偉為日本時裝品牌當模特兒。(取材自Instagram)

影帝梁朝偉 私生活一向低調,除了拍攝電影、宣傳活動外,極少現身螢光幕前。不過他近日罕見為日本 潮流服飾品牌「PEACE AND AFTER」拍攝畫報,目前曝光正面與背影兩張穿搭照,以憂鬱迷人氣質詮釋潮流服飾。

日本品牌「PEACE AND AFTER」近日在官方Instagram上釋出兩張照片,配文寫下:「We are honored to have one of the greatest actor of all time, Tony Leung with us.」(我們很榮幸邀請到有史以來最偉大的演員──梁朝偉),並預告新系列即將登場。

一張照片中,只見梁朝偉身穿緞面日式刺繡外套,以背影示人,只露出側臉,眼神充滿故事。另一張則是梁朝偉一派輕鬆地穿著棉質運動套裝,坐在燈光昏黃的復古咖啡 館中,眼神柔軟。

梁朝偉為日本時裝品牌當模特兒。(取材自Instagram)

香港01報導,「PEACE AND AFTER」品牌相當神祕,設計師身分成謎,卻能與眾多國際品牌合作,愛用者更是星光熠熠,包括球星林書豪、David Silva、演員山田孝之、吳建豪到李璨琛等,都是支持者。

有網友推測,品牌創辦人應在時尚圈身分地位崇高,加上梁朝偉和日本設計師山本耀司是好友,還曾獲邀到日本看秀;因此網友猜測,「PEACE AND AFTER」可能就是山本耀司出資的品牌。