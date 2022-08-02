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梁朝偉罕見拍大片微笑迷人 「神祕日本潮牌」引猜測

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉為日本時裝品牌當模特兒。（取材自Instagram）
梁朝偉為日本時裝品牌當模特兒。（取材自Instagram）

影帝梁朝偉私生活一向低調，除了拍攝電影、宣傳活動外，極少現身螢光幕前。不過他近日罕見為日本潮流服飾品牌「PEACE AND AFTER」拍攝畫報，目前曝光正面與背影兩張穿搭照，以憂鬱迷人氣質詮釋潮流服飾。

日本品牌「PEACE AND AFTER」近日在官方Instagram上釋出兩張照片，配文寫下：「We are honored to have one of the greatest actor of all time, Tony Leung with us.」（我們很榮幸邀請到有史以來最偉大的演員──梁朝偉），並預告新系列即將登場。

一張照片中，只見梁朝偉身穿緞面日式刺繡外套，以背影示人，只露出側臉，眼神充滿故事。另一張則是梁朝偉一派輕鬆地穿著棉質運動套裝，坐在燈光昏黃的復古咖啡館中，眼神柔軟。

梁朝偉為日本時裝品牌當模特兒。（取材自Instagram）
梁朝偉為日本時裝品牌當模特兒。（取材自Instagram）

香港01報導，「PEACE AND AFTER」品牌相當神祕，設計師身分成謎，卻能與眾多國際品牌合作，愛用者更是星光熠熠，包括球星林書豪、David Silva、演員山田孝之、吳建豪到李璨琛等，都是支持者。

有網友推測，品牌創辦人應在時尚圈身分地位崇高，加上梁朝偉和日本設計師山本耀司是好友，還曾獲邀到日本看秀；因此網友猜測，「PEACE AND AFTER」可能就是山本耀司出資的品牌。

梁朝偉 日本 咖啡

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