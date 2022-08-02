謝賢嘴歪疑中風 林家棟曝真相「動大工程」

林家棟（右）回應謝賢（左）身體欠佳質疑。（取材自Instagram）

資深香港 男星謝賢早前在第40屆香港金像獎上，憑「殺出個黃昏」奪下影帝，然而在頒獎禮上因為嘴歪，引起健康狀況欠佳疑慮。身為電影監製的男星林家棟，近日出席活動被問到此事，表示外界不需擔心，「他是在換牙」。

新浪娛樂報導，林家棟與王丹妮日前一同出席活動，受訪時回應謝賢的中風 疑雲。他表示：「以我的理解不用太擔心，他換牙，比較大工程，特別是這個年紀，會有這個情況；加上人多，他的私人醫生已經整天盯著我，不能讓他摘口罩 ，因為擔心人多。」

他也表示：「有我全程關注可以放心，因為換牙沒有辦法，你看我拔智齒也會腫，撞到那一天真的沒有辦法。」

林家棟也表示與謝賢保持聯絡，也偶爾約吃飯，每次見到謝賢都是精神奕奕，只是到晚上容易疲累。此外，林家棟在金像獎典禮上全程照顧謝賢，被網友稱讚比親生兒子謝霆峰更孝順。對此他澄清：「不要這樣講，霆鋒有聯絡我，叫我照顧爸爸。而且我作為後輩，又是『殺出個黃昏』的監製，照顧四哥很理所當然的事。」

林家棟說，已經在為謝賢籌備新劇本：「因為其實要寫一個劇本不容易，加上我要反復修改才能讓它變好。但我慶幸他成日問我幾時再拍戲，我覺得他有心想去做，下次希望讓他同BoBo姐（馮寶寶）一起出鏡給大家看。」