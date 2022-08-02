「縣委大院」首度釋出劇照 胡歌、黃磊幹部造型曝光

「縣委大院」首發劇照，胡歌造型曝光。（取材自微博）

胡歌 、吳越領銜主演，黃磊、李光潔特別出演的電視劇「縣委大院」，日前首次公開劇照，胡歌、吳越、張新成等人的幹部造型曝光。該劇是中國廣電總局獻禮電視劇，目前已經殺青，預計10月播出。

網易娛樂報導，「縣委大院」是由正午陽光出品，講述由胡歌飾演的梅曉歌上任光明縣縣長，並於同事呂青山（黃磊飾）、艾鮮枝（吳越飾）等人共同修復與發展光明縣的故事。配角群也是演技派，包括張新成、王驍、尤勇智、寧文彤、房子斌等人參演。

黃磊（左）飾演光明縣縣委書記呂青山。（取材自微博）

另據娛樂中國報導，李光潔在劇中飾演與胡歌有競爭關係的九原縣縣長曹立新，二人肩負時代的使命，在各自的艱難境遇中你追我趕、共同進步。

殺青照中，李光潔頂著俐落的寸頭，身著藍色年代感polo衫配休閒褲，懷抱鮮花，親切感十足的笑容中流露出堅定氣場，頗有基層幹部風範。在陸續釋出的殺青特輯中，他身穿簡單的白襯衫，在大會上發言：「什麼是優惠政策？真金白銀！立竿見影！」目光篤定、擲地有聲，傳達出他的治理理念，令人對故事的發展充滿期待。這也是李光潔繼「大江大河2」後，與正午陽光的第二次合作，演技與品質的雙重保證值得期待。

此外，由李光潔擔任美食 探索者的紀錄片「拿一座城市下酒」，和擔綱主演的律政懸疑劇「庭外·落水者」正在熱播，戲內戲外的反差給觀眾留下了深刻印象。此外，李光潔主演的電視劇「野蠻生長」也已殺青，讓觀眾相當期待。