張子楓「文藝人設」翻車 工作室被原作者抓包盜圖

張子楓工作室涉盜圖，網友紛紛感嘆「國民妹妹翻車」。（取材自微博）

20歲女星張子楓因演出電影「流浪地球」、「快把我哥帶走」等片，被封為「國民妹妹」，並曾以「你好，之華」入圍第55屆金馬獎最佳女配角獎。此外，她也因綜藝節目建立「學霸」、熱愛攝影 的文藝氣質，不料近日被發現微博 Po出的照片，竟是盜取素人的作品，挨批「人設崩壞」。

新浪娛樂報導，張子楓主演新劇「天才基本法」近期播出，工作室趁勢發布一連串生活照，表示她以「朝夕」為主題，紀念拍攝的時光。不料有網友發現，「生活照」其中一張是自己在2020年所拍攝的，照片被調色並截掉浮水印。

該網友火大PO文質疑：「這不是我的圖嗎？」隨後張子楓的工作室將該則發文刪除。稍晚，工作室發文道歉，稱由於工作人員的失誤，在更新微博時上傳了手機相冊中「收藏保存」的圖片。工作室說，發布後經評論提醒，意識到錯誤，也聯繫上圖片原作者，「工作室已刪除帶有該圖的微博，並已向攝影師致歉。」工作室還說，工作人員也反省自己的錯誤，同時也因工作失誤向藝人張子楓道歉。

不過，不少網友仍不買帳，批評張子楓「裝文藝」，留言說：「國民妹妹翻車」、「路人緣什麽時候崩成這樣」、「小小年紀不能腳踏實地嗎」、「她最近怎麼總是翻車啊」。不過也有人認為盜圖舉動和藝人無關，「或許真的失誤吧」、「工作室出錯也道歉了，幹嘛牽扯小姑娘的私事」。

張子楓年紀輕輕在影壇闖出好成績，曾在真人秀「嚮往的生活」表現熱愛攝影的形象，並在節目中努力備戰高考 ，還問「高考400分很難嗎？」給外界學霸印象。不過她後來被爆實際高考成績391分，遭部分網友吐槽「學霸人設崩塌」。接著她和男團「R1SE」焉栩嘉拍到約會，男方被發現有劈腿黑歷史，她也因緋聞再惹負評。